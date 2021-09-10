Lương Bằng Quang kẹt tại Phú Quốc 4 tháng vì dịch: hết tiền, chùi toilet để sống qua ngày

Tin tức giải trí 10/09/2021 17:20

Sau 4 tháng kẹt tại Phú Quốc vì dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, nam ca sĩ Lương Bằng Quang không ngần ngại chia sẻ những công việc tay chân anh phải làm để duy trì cuộc sống.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến cho không ít người điêu đứng. Lương Bằng Quang và Ngân 98 là hai nhân vật gây chú ý với những chia sẻ gần đây khi cặp đôi bị kẹt lại Phú Quốc sau chuyến nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 vừa qua.

Lương Bằng Quang kẹt tại Phú Quốc 4 tháng vì dịch: hết tiền, chùi toilet để sống qua ngày - Ảnh 1

Được biết, Lương Bằng Quang cùng người yêu đã quyết định chọn Phú Quốc để đi du lịch nhân dịp lễ cách đây 4 tháng, thế nhưng không may khoảng thời gian này dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến cả hai bị "mắc kẹt" tại đây và hiện tại vẫn chưa thể quay trở lại Sài Gòn.

Giọng ca "Đừng làm nỗi đau thêm dài" chia sẻ, anh và bạn gái chỉ có kế hoạch du lịch tại Phú Quốc 3 ngày, vì vậy cả hai đã mang theo ít quần áo đồng thời lựa chọn khách sạn "sang chảnh" để nghỉ ngơi. Nào ngờ dịch bệnh kéo dài, nếu ở lại khách sạn này thì chi phí quá cao, Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng không có thu nhập vì vậy đã đối mặt với khó khăn tài chính, thậm chí là không có đồ để mặc vì anh mang quá ít quần áo.

Lương Bằng Quang kẹt tại Phú Quốc 4 tháng vì dịch: hết tiền, chùi toilet để sống qua ngày - Ảnh 2
 Cặp đôi Lương Bằng Quang - Ngân 98 bị kẹt lại Phú Quốc suốt 4 tháng.

Lúc này Lương Bằng Quang đành phải mượn bộ đồng phục của nhân viên khách sạn trong lúc đợi đồ đang giặt sấy, một vài vị khách đã tưởng nam ca sĩ là nhân viên nên đã nhờ anh giúp một số công việc. Sau đó, nam ca sĩ ngỏ lời với quản lý khách sạn cho thuê phòng dài hạn, trả tiền theo tháng, đồng thời anh cũng xin làm nhân viên tại đây để có thêm chi phí sinh hoạt.

"Mắc kẹt" tại Phú Quốc nhiều tháng liền, Lương Bằng Quang phải làm khá nhiều công việc tay chân mà trước đây anh ít khi đụng tới. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi làm rất nhiều công việc khác nhau như bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người tôi dọn phòng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình cọ toilet, ban đầu tôi cảm thấy rất gớm, nhưng làm dần cũng quen".

Lương Bằng Quang kẹt tại Phú Quốc 4 tháng vì dịch: hết tiền, chùi toilet để sống qua ngày - Ảnh 3 

Tiết lộ của anh khiến cho đông đảo khán giả khá ngạc nhiên vì hầu hết những gì mà Lương Bằng Quang chia sẻ đều là loạt ảnh du lịch sang chảnh cùng bạn gái. Hiện tại chia sẻ của nam ca sĩ đang được rất nhiều người quam tâm.

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