Phan Hiển thừa nhận hôn nhân với Khánh Thi vài tháng qua có phần căng thẳng, lý do là gì?

Dân mạng đang rất quan tâm nguyên nhân khiến cho Khánh Thi có những hành động gây hoang mang.

Thời gian qua, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển dính nghi vấn rạn nứt vì có người thứ 3 chen ngang vào cuộc sống hôn nhân. Đến thời điểm hiện tại, có vẻ như mọi chuyện đã ngã ngũ khi hai vợ chồng đã đăng tải những hình ảnh hạnh phúc ngầm đập tan tin đồn trục trặc hôn nhân. Mới đây, khi nhìn lại sự việc Phan Hiển đã có những chia sẻ về cuộc sống của anh và vợ. Nam vũ công cũng giải thích nguyên nhân khiến cho Khánh Thi bị căng thẳng và dẫn đến những hành động gây hoang mang suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ của Phan Hiển, vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến cho hoạt động kinh doanh của vợ chồng anh bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời các con lại đang ở với ông bà, vừa nhớ con lại ảnh hưởng kinh tế, do đó Khánh Thi đã bị stress một thời gian dài. "Để giải tỏa nỗi nhớ con, Khánh Thi - Phan Hiển tăng công việc luyện tập của mình lên, hạn chế gọi về cho 2 con vì mỗi lần như vậy bà xã của mình sẽ khóc", nam vũ công bộc bạch. Nói về chuyện "lục đục" của vợ chồng, Phan Hiển cũng thẳng thắn thừa nhận là nhiều tháng qua cuộc sống của hai vợ chồng khá căng thẳng. Anh cũng tiết lộ Khánh Thi khá nóng tính, thường xuyên có luồng suy nghĩ tiêu cực, nếu công việc không như ý muốn thì sẽ dễ cáu, tình trạng ấy bị kéo dài, lặp lại thì gây ra tâm lý áp lực khó chịu.

Về phía Khánh Thi, cô cũng chia sẻ rằng: "Yêu nhau thì chỉ gặp trong một bữa trưa tối, lúc đó thời gian bạn ở bên nhau ngắn cho nên bạn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Còn khi mà ở với nhau 24/24, mọi tính xấu tính tốt đều bộc lộ, nếu như mà vợ chồng san sẻ với nhau thì dần dần mọi việc sẽ tốt đẹp, còn không thì..." Tuy nhiên, cô cũng khẳng định sau bao sóng gió, cả hai vẫn yêu nhau như ngày đầu đồng thời khẳng định chuyện mẹ chồng nàng dâu rất tốt, thậm chí mẹ chồng còn rất yêu thương cô chứ không phải như những gì dân mạng đồn thổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-hien-thua-nhan-hon-nhan-voi-khanh-thi-vai-thang-qua-co-phan-cang-thang-ly-do-la-gi-423506.html