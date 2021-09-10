Hồ Ngọc Hà thích thú khoe ảnh hai con sinh đôi làm điều này cùng bố Kim Lý, có gì mà khiến dân mạng buồn cười thế nhỉ?

Khoảnh khắc đáng yêu của Lisa - Leon được Hồ Ngọc Hà ghi lại khiến dân mạng chú ý.

Kể từ khi hạ sinh hai nhóc tì sinh đôi Lisa - Leon, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà đều được dân mạng quan tâm. Thế nhưng, hiện tại có thể nói là các con đã hoàn toàn chiếm hết "spotlight" của mẹ, thậm chí là sở hữu lượng người hâm mộ chẳng kém ai.

Mới đây, mẹ Hà Hồ lại tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi khoe khoảnh khắc đáng yêu của hai con bên cạnh bố Kim Lý. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ "Cả một trời nhớ thương" đã bắt được khoảnh khắc Lisa - Leon nằm ngủ ngon lành trên người bố trong lúc mẹ đang bận họp. Điều đáng chú ý là cô chị Lisa thì nằm dưới chân, còn cậu em Leon thì nằm trên người bố. Hình ảnh vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần buồn cười được dân mạng chia sẻ liền tay trên các diễn đàn.

Khoảnh khắc đáng yêu của Leon - Lisa khiến dân mạng 'tan chảy'.

Bên cạnh hình ảnh ngủ ngon của hai con thì Hồ Ngọc Hà còn đăng tải thêm những khoảnh khắc "căng đét" của Leon khi cậu bé vừa mới bắt đầu mọc vài cái răng cũng được khán giả quan tâm. Trong khi cậu em khá tinh nghịch, dí dỏm thì cô chị Lisa lại hiền hậu và "nhu mì" hơn nhiều.

Hiện tại Lisa - Leon là cặp sinh đôi được đông đảo khản giả yêu thích, bất kỳ hình ảnh nào của hai con được Hồ Ngọc Hà chia sẻ cũng nhận được lượt like "khủng" từ dân mạng.

Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-thich-thu-khoe-anh-hai-con-sinh-doi-lam-dieu-nay-cung-bo-kim-ly-co-gi-ma-khien-dan-mang-buon-cuoi-the-nhi-423511.html