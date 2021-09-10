Không phải Pha Lê, đây là 'người yêu cũ' duy nhất được Công Vinh nhắc đến trong quá khứ

Tin tức giải trí 10/09/2021 18:04

Là ai mà Công Vinh còn công khai "gọi tên", chụp ảnh thân thiết thế này?

Nhiều ngày qua, Công Vinh chắc chắn là cái tên mà người người nhà nhà đều quan tâm. Bỏ qua lùm xùm sao kê thì dạo gần đây "chân sút" hàng đầu Việt Nam còn dính ồn ào "phũ phàng" với người yêu cũ. Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng của nữ ca sĩ Pha Lê, dù không "chỉ mặt điểm tên" nhưng khán giả cũng đủ biết người mà cô đang "đá xoáy" chính là Công Vinh.

Không phải Pha Lê, đây là 'người yêu cũ' duy nhất được Công Vinh nhắc đến trong quá khứ - Ảnh 1

Trong khi mọi người vẫn đang đồn thổi nhau về chuyện ông xã Thủy Tiên từng lạnh lùng trả lời "Pha Lê là ai?" dù cả hai được cho là từng có khoảng thời gian quen nhau. Mới đây, dân mạng tiếp tục "đào lại" chuyện tình cảm của anh với người yêu cũ khác cách đây gần 20 năm. Nhân vật nữ đang được nhắc đến chính là Thùy Dung.

Không phải Pha Lê, đây là 'người yêu cũ' duy nhất được Công Vinh nhắc đến trong quá khứ - Ảnh 2

Được biết, khi Công Vinh còn đang là một trong những ngôi sao sáng của làng bóng đá Việt Nam, anh đã quen một người con gái ngoài ngành giải trí - Thùy Dung. Cả hai quen nhau khi nàng còn là sinh viên của trường Đại học Văn hóa. Cặp đôi được cho là yêu nhau từ năm 2003 - 2007. Không chỉ công khai với mọi người mà nam cầu thủ còn đưa gia đình và bạn gái sang Thái Lan để xem mình thi đấu SEA Games.

Không phải Pha Lê, đây là 'người yêu cũ' duy nhất được Công Vinh nhắc đến trong quá khứ - Ảnh 3 
Không phải Pha Lê, đây là 'người yêu cũ' duy nhất được Công Vinh nhắc đến trong quá khứ - Ảnh 4
 Những khoảnh khắc ngọt ngào của Công Vinh - Thùy Dung.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm yêu nhau, Công Vinh đã bất ngờ thông báo với truyền thông rằng anh và bạn gái Thùy Dung đã chia tay vào năm 2008. Nhiều thông tin cho rằng hậu "đường ai nấy đi" với Thùy Dung, Công Vinh đã rất suy sụp.

Thế nhưng đáng chú ý là khoảng thời gian Công Vinh được biết đang tìm hiểu ca sĩ Thủy Tiên và sắp tiến đến hôn nhân, khi được hỏi về mối quan hệ với bạn gái cũ là Thùy Dung thì nam cầu thủ đã có cách trả lời không thể phũ phàng hơn, anh nói: "Thùy Dung là cô nào, Tôi có biết cô Thùy Dung nào đâu?".

Không phải Pha Lê, đây là 'người yêu cũ' duy nhất được Công Vinh nhắc đến trong quá khứ - Ảnh 5
Công Vinh phũ phàng nói rằng 'Thùy Dung là cô nào' khi quen Thủy Tiên. 

Thời điểm đó khá nhiều dân mạng cho rằng đây là cách để Công Vinh né tránh những câu hỏi liên quan đến người cũ nhưng đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã khác, netizen cho rằng Công Vinh quá phũ phàng với người đã quen anh 5 năm ròng rã.

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Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Công Vinh và bạn gái cũ Công Vinh và Pha Lê

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