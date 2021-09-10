Đưa tin sai sự thật vụ bà ngoại rút ống thở, 'Giang Kim Cúc và các Cộng sự' bị xử phạt 10 triệu đồng

Nhóm "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" nhận hình phạt cho hành vi tung tin sai sự thật.

Hôm nay (10/9), Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM đã chính thức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ thể sử dụng trang Fanpage mạng xã hội Facebook có tên "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" với số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, trang này đã phát sóng trực tiếp (hình thức livestream) chứa nội dung bà ngoại rút ống thở cháu và thông tin trên được xác định là hoàn toàn sai sự thật. Quyết định xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Thông tin bà ngoại rút ống thở cháu là sai sự thật.

Theo Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM, chủ thể "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hành động của nhóm này đã khiến dư luận "dậy sóng" trong suốt thời gian vừa qua. Ngay khi nắm được tình hình, cơ quan chức năng đã xác minh rằng đứa bé được nhắc đến trong đoạn clip đã tử vong trước khi đến bệnh viện và bà ngoại là người đã ký vào cam kết nạn nhân đã tử vong trên đường đến nơi cấp cứu, không hề có chuyện rút ống thở như trang "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" đã tung tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dua-tin-sai-su-that-vu-ba-ngoai-rut-ong-tho-giang-kim-cuc-va-cac-cong-su-bi-xu-phat-10-trieu-dong-423638.html