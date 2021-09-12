Hồ Ngọc Hà đăng ảnh đôi song sinh Lisa - Leon mới chào đời, kể chuyện khoảnh khắc con trai 'im lặng' khiến mọi người nghẹt thở

Bài đăng mới đây của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng chú ý, bên cạnh đó cô còn tiếp sức cho những mẹ bầu đang mắc bệnh Covid-19.
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Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường xuyên đăng ảnh của các con luôn nhận được sự chú ý của dân mạng. Kể từ khi hạ sinh cặp sinh đôi Lisa - Leon, hai chị em thậm chí còn "chiếm hết spotlight" của mẹ.
Mới đây, nữ ca sĩ "Cả một trời nhớ thương" bỗng đăng bài viết chia sẻ về hình ảnh Lisa và Leon lúc mới chào đời. Đồng thời cô còn tiết lộ câu chuyện đằng sau mà chưa bao giờ tiết lộ. Hồ Ngọc Hà kể về Lisa trước, cô viết: "Vì sinh non nên phải dùng tới ống thở, Lisa phải tự chiến đấu với chính mình ngay từ khi ra đời để có thể tự thở và tự ăn. Lúc đó mẹ thì mới mổ nên không thể xuống thăm được, mẹ cứ khóc hoài thôi vì muốn gặp 2 đứa".
Sau đó, nữ ca sĩ "Destiny" tiếp tục kể về cậu bé Leon: "Và đây là mình, Leon. Mình cũng thế, thậm chí yêu hơn chị Lisa. Khi móc cậu ra chỉ ré lên một tiếng xong im luôn, làm mọi người muốn tắt thở. Các bác sĩ ai cũng cố gắng tập trung và có những quyết định đúng đắn để chữa kịp thời. Qua một đêm bác sĩ vẫn bảo rằng thôi cứ xác định 10 ngày mới được gặp con nhé".
Tưởng chừng 10 ngày mới được gặp hai con thì ngay hôm sau Hồ Ngọc Hà đã được gặp hai bé khiến nữ ca sĩ vô cùng vui mừng. Chia sẻ về Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà cũng không quên trải lòng về những câu chuyện xúc động của những mẹ bầu không may mắc Covid-19.