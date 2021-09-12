Hồ Ngọc Hà đăng ảnh đôi song sinh Lisa - Leon mới chào đời, kể chuyện khoảnh khắc con trai 'im lặng' khiến mọi người nghẹt thở

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường xuyên đăng ảnh của các con luôn nhận được sự chú ý của dân mạng. Kể từ khi hạ sinh cặp sinh đôi Lisa - Leon, hai chị em thậm chí còn "chiếm hết spotlight" của mẹ.

Cặp sinh đôi Lisa - Leon bụ bẫm.

Mới đây, nữ ca sĩ "Cả một trời nhớ thương" bỗng đăng bài viết chia sẻ về hình ảnh Lisa và Leon lúc mới chào đời. Đồng thời cô còn tiết lộ câu chuyện đằng sau mà chưa bao giờ tiết lộ. Hồ Ngọc Hà kể về Lisa trước, cô viết: "Vì sinh non nên phải dùng tới ống thở, Lisa phải tự chiến đấu với chính mình ngay từ khi ra đời để có thể tự thở và tự ăn. Lúc đó mẹ thì mới mổ nên không thể xuống thăm được, mẹ cứ khóc hoài thôi vì muốn gặp 2 đứa".