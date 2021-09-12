Phía bệnh viện cũng nhấn mạnh, các bé tại khoa Nhi – Sơ Sinh đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tâm và chu đáo.

Vào tối ngày 11/9 vừa qua, một cư dân mạng đã đăng tải bài viết liên quan đến tình hình của các em bé sơ sinh có mẹ là F0 điều trị tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) đã gây chú ý lớn.

Theo đó, tài khoản này đã viết bài với nội dung như sau: "Hàng trăm trẻ không có người chăm nom, mẹ là F0, tiếng khóc thét cả ngày vì đói, không có đồ bận (mặc), không có tã thay, không có sữa uống,... nhiều trường hợp các con không thể liên lạc với gia đình vì người thân đã ra đi".

Hình ảnh đính kèm trong bài đăng của cư dân mạng nói trên.

Bài viết trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và kéo theo sự hoang mang của đông đảo dân mạng. Sau khi thông tin này lan rộng, phía bệnh viện Hùng Vương đã chính thức lên bài đính chính vào rạng sáng ngày 12/9 để khán giả có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Cụ thể, trang có tích xanh của bệnh viện Hùng Vương viết:

"Thông báo xác nhận thông tin sai sự thật. Kính thưa quý khách hàng. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về các bé có mẹ F0 đang được điều trị và chăm sóc tại khoa Nhi - Sơ Sinh của bệnh viện: “thiếu sữa, tã, quần áo, nước uống,…”. Bệnh viện Hùng Vương xin được xác nhận, đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Hiện các bé tại khoa Nhi – Sơ Sinh đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tâm và chu đáo. Chân thành cảm ơn quý khách hàng."

Hình ảnh trên trang bệnh viên Hùng Vương.

Sau khi trang của bệnh viên Hùng Vương lên tiếng, dân mạng đăng bài viết kêu gọi ban đầu đã gỡ bỏ thông tin các em bé thiếu tã, sữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-chinh-thuc-cua-benh-vien-hung-vuong-dinh-chinh-thong-tin-cac-be-so-sinh-thieu-ta-sua-day-la-nhung-thong-tin-sai-su-that-423799.html