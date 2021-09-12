Trang chính thức của bệnh viên Hùng Vương đính chính thông tin các bé sơ sinh thiếu tã, sữa: 'Đây là những thông tin sai sự thật!'

Xã hội 12/09/2021 09:52

Phía bệnh viện cũng nhấn mạnh, các bé tại khoa Nhi – Sơ Sinh đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tâm và chu đáo.

Vào tối ngày 11/9 vừa qua, một cư dân mạng đã đăng tải bài viết liên quan đến tình hình của các em bé sơ sinh có mẹ là F0 điều trị tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) đã gây chú ý lớn. 

Theo đó, tài khoản này đã viết bài với nội dung như sau: "Hàng trăm trẻ không có người chăm nom, mẹ là F0, tiếng khóc thét cả ngày vì đói, không có đồ bận (mặc), không có tã thay, không có sữa uống,... nhiều trường hợp các con không thể liên lạc với gia đình vì người thân đã ra đi".

Trang chính thức của bệnh viên Hùng Vương đính chính thông tin các bé sơ sinh thiếu tã, sữa: 'Đây là những thông tin sai sự thật!' - Ảnh 1
 Hình ảnh đính kèm trong bài đăng của cư dân mạng nói trên.

Bài viết trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và kéo theo sự hoang mang của đông đảo dân mạng. Sau khi thông tin này lan rộng, phía bệnh viện Hùng Vương đã chính thức lên bài đính chính vào rạng sáng ngày 12/9 để khán giả có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Cụ thể, trang có tích xanh của bệnh viện Hùng Vương viết:

"Thông báo xác nhận thông tin sai sự thật. Kính thưa quý khách hàng. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về các bé có mẹ F0 đang được điều trị và chăm sóc tại khoa Nhi - Sơ Sinh của bệnh viện: “thiếu sữa, tã, quần áo, nước uống,…”. Bệnh viện Hùng Vương xin được xác nhận, đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Hiện các bé tại khoa Nhi – Sơ Sinh đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tâm và chu đáo. Chân thành cảm ơn quý khách hàng."

Trang chính thức của bệnh viên Hùng Vương đính chính thông tin các bé sơ sinh thiếu tã, sữa: 'Đây là những thông tin sai sự thật!' - Ảnh 2
Hình ảnh trên trang bệnh viên Hùng Vương.

 

 Sau khi trang của bệnh viên Hùng Vương lên tiếng, dân mạng đăng bài viết kêu gọi ban đầu đã gỡ bỏ thông tin các em bé thiếu tã, sữa. 

Netizen phát hiện Trấn Thành đã âm thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện, thực hư ra sao?

Netizen phát hiện Trấn Thành đã âm thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện, thực hư ra sao?

Mọi người đang truyền tai nhau thông tin Trấn Thành đã cho "bay hơi" các bài viết kêu gọi từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   F0 F0 bỏ trốn cách ly F0 không đi cách ly

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số