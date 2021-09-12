Thúy Nga buồn bã tâm sự: 'Nếu tôi tin lời chị Kim Ngân thì có lẽ mọi chuyện đã khá hơn'

Tin tức giải trí 12/09/2021 10:52

Bài đăng gần đây của Thúy Nga đã khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi chia sẻ về câu chuyện liên quan đến ca sĩ Kim Ngân.

Cách đây vài ngày, nữ nghệ sĩ Thúy Nga đã chia sẻ một câu chuyện liên quan đến ca sĩ Kim Ngân được mọi người đổ dồn sự chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên hài kể về việc cô đang trên đường đi đón con thì cô thấy ca sĩ Kim Ngân đang lang thang ngoài đường. Thúy Nga viết: "Lúc chiều đi show về xe chạy ngang vô tình thấy chị Kim Ngân đi lang thang đơn độc ngoài đường nhìn thương quá không bù cho lần trước, lần đầu cũng đi show chị Kim Ngân được bao người săn đón để mua cái nhà cho chị..."

Thúy Nga buồn bã tâm sự: 'Nếu tôi tin lời chị Kim Ngân thì có lẽ mọi chuyện đã khá hơn' - Ảnh 1
 Thúy Nga viết trên trang cá nhân.

Cô cũng chia sẻ đã rất lâu mới có dịp gặp lại ca sĩ Kim Ngân. Tuy nhiên vì lúc đó đang kẹt xe và cũng đến giờ đón con nên Thúy Nga không thể dừng lại hỏi chuyện. Vì nhớ lại người chị của mình nên nữ nghệ sĩ hài đã xem lại một số video và cô phát hiện ra một sự thật.

Thúy Nga bồi hồi: "Tôi cũng nhớ lại clip của một bạn fan đã theo dõi rất kỹ hành trình giữa tôi và chị Kim Ngân. Bạn này đã làm clip sưu tập lại những câu nói của Kim Ngân và gửi cho tôi xem. Lúc đó, tôi xem nhưng cũng thờ ơ lắm vì cũng không tin những lời Kim Ngân nói, nghĩ chị chỉ nói vu vơ thôi".

Thúy Nga buồn bã tâm sự: 'Nếu tôi tin lời chị Kim Ngân thì có lẽ mọi chuyện đã khá hơn' - Ảnh 2 

Cô tiết lộ thêm: "Thời điểm Kim Ngân bỏ chùa của sư cô về lại khu máy giặt ngủ, chị ấy có nói bị đuổi mà tôi không tin. Lúc đó, tôi nghĩ chị ấy muốn lang thang, không muốn ở chùa nên nói thế. Bây giờ xem lại thì thấy chị nói chuyện bị đuổi nhiều lần nhưng tôi vô tâm vô tư không tin vì nghĩ chị bệnh, vẫn tin những gì sư cô nói. Sau này, khi ra khỏi chùa, tôi vẫn nhiều lần muốn đưa chị Kim Ngân về lại, nhưng chị không chịu. Vậy mà tôi vẫn cố ép chị, giả vờ bảo ghé thăm thôi. Bây giờ ngồi xem lại các clip, tôi mới nhận ra, nếu tôi tin lời chị Kim Ngân, không giao tiếp sâu đậm với nơi trang nghiêm ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khá hơn".

Thúy Nga buồn bã tâm sự: 'Nếu tôi tin lời chị Kim Ngân thì có lẽ mọi chuyện đã khá hơn' - Ảnh 3

 

Cách đây vài tháng, Thúy Nga đã đã dẫn ca sĩ Kim Ngân về một ngôi chùa của sư cô người Việt sống tại Mỹ để. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau ca sĩ Kim Ngân đã bỏ về lại khu máy giặt (nơi ở cũ của cô). Thời điểm đó Thúy Nga không biết chuyện giữa Kim Ngân và vị sư cô. Đến nay khi xem lại video do người hâm mộ làm thì nữ diễn viên mới nhận ra sự thật và đăng tải trên trang cá nhân.

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