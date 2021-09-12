Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý

Tin tức giải trí 12/09/2021 09:51

Khoảnh khắc các sao nữ Việt cùng xuất hiện trong một khung hình được dân mạng quan tâm, nhất là MC Hoàng Oanh.

Trên trang cá nhân của Hoàng Oanh, cô khoe loạt ảnh chụp cùng với hội sao Việt đang sống tại Singapore như Thu Minh, Đoan Trang và một vài người bạn khác. Bài đăng của nữ MC gây chú ý vì mới đây, đột nhiên Hoàng Oanh lại dính vào ồn ào với tình cũ Huỳnh Anh. 

Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý - Ảnh 1

Qua bài đăng này cho thấy có vẻ Hoàng Oanh không bận tâm lắm đến thị phi ngoài kia. Nàng MC xinh đẹp xuất hiện với nụ cười rạng rỡ bên cạnh những người chị của mình. Cô viết: "Thực sự em quá bất ngờ và hạnh phúc! Không nghĩ mình tổ chức sinh nhật gì hết, vậy mà hẹn qua hẹn lại sao đúng ngày được gặp các chị, lại còn được tặng quà nữa. Tự nhiên muốn nhỏ xíu lại để được yêu thương, che chở vậy hoài luôn".

Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý - Ảnh 2
Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý - Ảnh 3
Thu Minh và Hoàng Oanh chung một khung hình. 

Được biết, hôm chụp bức ảnh này chính là ngày sinh nhật của MC Hoàng Oanh, do đó cô rất vui khi được các chị tặng quà và cả bánh sinh nhật. 

Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý - Ảnh 4
Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý - Ảnh 5
Hoàng Oanh chụp ảnh cùng ca sĩ Đoan Trang. 

Hoàng Oanh đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Cô được nhận xét ngày càng xinh đẹp mặn mà, rạng rỡ khi kết hôn với chồng ngoại quốc.

Netizen phát hiện Trấn Thành đã âm thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện, thực hư ra sao?

Netizen phát hiện Trấn Thành đã âm thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện, thực hư ra sao?

Mọi người đang truyền tai nhau thông tin Trấn Thành đã cho "bay hơi" các bài viết kêu gọi từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh sinh con MC Hoàng Oanh và chồng con trai Hoàng Oanh

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43