Các mỹ nhân Việt cùng hội ngộ trên đất Singapore, thái độ của MC Hoàng Oanh sau ồn ào với tình cũ gây chú ý

Khoảnh khắc các sao nữ Việt cùng xuất hiện trong một khung hình được dân mạng quan tâm, nhất là MC Hoàng Oanh.
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Trên trang cá nhân của Hoàng Oanh, cô khoe loạt ảnh chụp cùng với hội sao Việt đang sống tại Singapore như Thu Minh, Đoan Trang và một vài người bạn khác. Bài đăng của nữ MC gây chú ý vì mới đây, đột nhiên Hoàng Oanh lại dính vào ồn ào với tình cũ Huỳnh Anh.
Qua bài đăng này cho thấy có vẻ Hoàng Oanh không bận tâm lắm đến thị phi ngoài kia. Nàng MC xinh đẹp xuất hiện với nụ cười rạng rỡ bên cạnh những người chị của mình. Cô viết: "Thực sự em quá bất ngờ và hạnh phúc! Không nghĩ mình tổ chức sinh nhật gì hết, vậy mà hẹn qua hẹn lại sao đúng ngày được gặp các chị, lại còn được tặng quà nữa. Tự nhiên muốn nhỏ xíu lại để được yêu thương, che chở vậy hoài luôn".
Được biết, hôm chụp bức ảnh này chính là ngày sinh nhật của MC Hoàng Oanh, do đó cô rất vui khi được các chị tặng quà và cả bánh sinh nhật.
Hoàng Oanh đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Cô được nhận xét ngày càng xinh đẹp mặn mà, rạng rỡ khi kết hôn với chồng ngoại quốc.