Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi!

Quang Hải đang là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả nước nhà. Tuy nhiên, đời tư của "chân sút" này cũng khiến cho đông đảo mọi người chú ý không kém. Sau khi chia tay bạn gái Huỳnh Anh, Quang Hải có vẻ đã "kín tiếng" hơn trong chuyện tình cảm, thế nhưng không điều gì có thể qua mắt được cư dân mạng.

Chuyện tình cảm của Quang Hải cũng được rất nhiều khán giả quan tâm.

Đầu năm nay, netizen đã bắt đầu phát hiện thấy Quang Hải "lộ hint" hẹn hò cùng một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Theo thông tin từ cư dân mạng, "bạn gái tin đồn" của Quang Hải tên là Chu Thanh Huyền.