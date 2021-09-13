Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi!

Có vẻ "chân sút" nổi tiếng đã tìm được bạn gái mới rồi đây!
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Quang Hải đang là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả nước nhà. Tuy nhiên, đời tư của "chân sút" này cũng khiến cho đông đảo mọi người chú ý không kém. Sau khi chia tay bạn gái Huỳnh Anh, Quang Hải có vẻ đã "kín tiếng" hơn trong chuyện tình cảm, thế nhưng không điều gì có thể qua mắt được cư dân mạng.
Đầu năm nay, netizen đã bắt đầu phát hiện thấy Quang Hải "lộ hint" hẹn hò cùng một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Theo thông tin từ cư dân mạng, "bạn gái tin đồn" của Quang Hải tên là Chu Thanh Huyền.
Vừa qua, cô gái này đăng ảnh ăn uống thân mật cùng gia đình, trong đó có Quang Hải. Điều này đã khiến dân mạng nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Khi mạng xã hội bắt đầu bàn tán về thông tin này thì Chu Thanh Huyền đã khóa trang Instagram cá nhân.
Trước đó, cô nàng còn được dân mạng "bắt gặp" sử dụng đồ đôi với Quang Hải, đồng thời một bức ảnh dù được che chắn nhưng vẫn được netizen "soi" cả hai đã chụp hình chung. Dù tin tức hẹn hò vẫn chưa được hai nhân vật chính lên tiếng xác nhận nhưng về phía dân mạng thì mọi người đoán Quang Hải và Chu Thanh Huyền thực sự đã quen nhau.