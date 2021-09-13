Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi!

Tin tức giải trí 13/09/2021 05:56

Có vẻ "chân sút" nổi tiếng đã tìm được bạn gái mới rồi đây!

Quang Hải đang là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả nước nhà. Tuy nhiên, đời tư của "chân sút" này cũng khiến cho đông đảo mọi người chú ý không kém. Sau khi chia tay bạn gái Huỳnh Anh, Quang Hải có vẻ đã "kín tiếng" hơn trong chuyện tình cảm, thế nhưng không điều gì có thể qua mắt được cư dân mạng. 

Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi! - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của Quang Hải cũng được rất nhiều khán giả quan tâm. 

Đầu năm nay, netizen đã bắt đầu phát hiện thấy Quang Hải "lộ hint" hẹn hò cùng một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Theo thông tin từ cư dân mạng, "bạn gái tin đồn" của Quang Hải tên là Chu Thanh Huyền.

Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi! - Ảnh 2
"Bạn gái tin đồn" của Quang Hải sở hữu nhan sắc đáng chú ý. 

Vừa qua, cô gái này đăng ảnh ăn uống thân mật cùng gia đình, trong đó có Quang Hải. Điều này đã khiến dân mạng nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Khi mạng xã hội bắt đầu bàn tán về thông tin này thì Chu Thanh Huyền đã khóa trang Instagram cá nhân.

Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi! - Ảnh 3

Trước đó, cô nàng còn được dân mạng "bắt gặp" sử dụng đồ đôi với Quang Hải, đồng thời một bức ảnh dù được che chắn nhưng vẫn được netizen "soi" cả hai đã chụp hình chung. Dù tin tức hẹn hò vẫn chưa được hai nhân vật chính lên tiếng xác nhận nhưng về phía dân mạng thì mọi người đoán Quang Hải và Chu Thanh Huyền thực sự đã quen nhau.

Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi! - Ảnh 4
 Chiếc gối sau xe của Quang Hải và Chu Huyền Thanh giống nhau.
Dân mạng xôn xao chuyện Quang Hải 'lại' hẹn hò: Lộ quá nhiều 'hint' thế này thì nhanh công khai thôi! - Ảnh 5
 Cả hai được dân mạng soi dùng mũ đôi.
Ngoại hình của Chí Anh - người yêu cũ Khánh Thi khiến khán giả 'dụi mắt 7 lần' mới nhận ra, phát tướng và râu ria xuề xòa khó tin

Ngoại hình của Chí Anh - người yêu cũ Khánh Thi khiến khán giả 'dụi mắt 7 lần' mới nhận ra, phát tướng và râu ria xuề xòa khó tin

Nhiều người "tá hỏa" với vẻ ngoài của cựu kiện tướng dancesport Chí Anh trong hình ảnh gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Anh bạn gái Quang Hải cầu thủ quang hải Quang Hải và bạn gái

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43