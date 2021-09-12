Ngoại hình của Chí Anh - người yêu cũ Khánh Thi khiến khán giả 'dụi mắt 7 lần' mới nhận ra, phát tướng và râu ria xuề xòa khó tin

Nhiều người "tá hỏa" với vẻ ngoài của cựu kiện tướng dancesport Chí Anh trong hình ảnh gần đây.

Mới đây, trên trang cá nhân của Chí Anh - cựu kiện tướng dancesport nổi tiếng, đồng thời cũng được biết đến với danh xưng "tình cũ Khánh Thi" tiết lộ hình ảnh cuộc sống hiện tại của anh khiến đông đảo khán giả xôn xao. Bức hình được Chí Anh chia sẻ cho thấy anh đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình làm cho dân mạng nhìn kĩ mới nhận ra.

Hình ảnh mới nhất của cựu kiện tướng dancesport Chí Anh.

Được biết, hiện tại Chí Anh đã "lui về hậu" trường với vai trò huấn luyện viên. Về cuộc sống hôn nhân, anh đang hạnh phúc cùng vợ kém 20 tuổi cùng hai nhóc tỳ dễ thương. Đã lâu lắm rồi khán giả mới thấy Chí Anh xuất hiện và hình ảnh mới của cựu kiện tướng dancesport khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Có thể thấy Chí Anh đã phát tướng trông thấy, bên cạnh đó mái tóc dài, râu ria xuề xòa khiến cho anh bị già đi rất nhiều. Ngoài những lời chê bai về ngoại hình thì cũng có nhiều khán giả cho rằng hình ảnh hiện tại của Chí Anh ra dáng người đàn ông của gia đình hơn.

Chí Anh - Khánh Thi thuở còn mặn nồng.

Trước đó, khán giả biết đến Chí Anh là tình cũ của Khánh Thi. Cặp đôi đã có hơn 11 năm yêu nhau nhưng hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-hinh-cua-chi-anh-nguoi-yeu-cu-khanh-thi-khien-khan-gia-dui-mat-7-lan-moi-nhan-ra-phat-tuong-va-rau-ria-xue-xoa-kho-tin-423849.html