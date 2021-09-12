Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền đã đăng tải một bức ảnh cô chơi golf lên trang cá nhân kèm caption: "Một số người cho rằng con gái ra sân chỉ để cua đại gia, mình không biết các bạn nữ khác sao chứ mấy chị bạn mình chơi golf chuyên nghiệp ra sân không trang điểm, bộ gậy nặng như vậy chị cũng tự xách, chị chăm chú tập chẳng thèm nhìn ai… vì họ đơn giản đã là đại gia của chính mình".

Bài đăng kèm bức ảnh chơi golf hình trắng đen của MC Thanh Thanh Huyền.

Thực chất đây cũng chỉ là bài đăng khá bình thường của nữ MC xinh đẹp mà thôi, thế nhưng chuyện bắt đầu kể từ khi có một dòng bình luận từ một cư dân mạng xuất hiện. Người này viết: "À vậy ra em đi tập 1 hôm đó chỉ để làm màu thôi. Ok em, hi vọng em đừng xoá comment (bình luận) để cho ai cũng thấy".