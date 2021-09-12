Nữ MC song ngữ đăng ảnh đánh golf với quan điểm 'không phải chơi để quen đại gia', một dân mạng vội 'cà khịa': 'Đi tập 1 hôm làm màu'

Tin tức giải trí 12/09/2021 22:57

Không dừng lại ở việc đọc, nữ MC này còn đáp trả bình luận "kém duyên" của một tài khoản mạng xã hội khiến mọi người không ngừng quan tâm.

Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền đã đăng tải một bức ảnh cô chơi golf lên trang cá nhân kèm caption: "Một số người cho rằng con gái ra sân chỉ để cua đại gia, mình không biết các bạn nữ khác sao chứ mấy chị bạn mình chơi golf chuyên nghiệp ra sân không trang điểm, bộ gậy nặng như vậy chị cũng tự xách, chị chăm chú tập chẳng thèm nhìn ai… vì họ đơn giản đã là đại gia của chính mình".

Nữ MC song ngữ đăng ảnh đánh golf với quan điểm 'không phải chơi để quen đại gia', một dân mạng vội 'cà khịa': 'Đi tập 1 hôm làm màu' - Ảnh 1
 Bài đăng kèm bức ảnh chơi golf hình trắng đen của MC Thanh Thanh Huyền.
Nữ MC song ngữ đăng ảnh đánh golf với quan điểm 'không phải chơi để quen đại gia', một dân mạng vội 'cà khịa': 'Đi tập 1 hôm làm màu' - Ảnh 2

Thực chất đây cũng chỉ là bài đăng khá bình thường của nữ MC xinh đẹp mà thôi, thế nhưng chuyện bắt đầu kể từ khi có một dòng bình luận từ một cư dân mạng xuất hiện. Người này viết: "À vậy ra em đi tập 1 hôm đó chỉ để làm màu thôi. Ok em, hi vọng em đừng xoá comment (bình luận) để cho ai cũng thấy".

"Lướt" thấy bình luận không hay, MC Thanh Thanh Huyền không những không xóa mà cô thậm chí còn tự nhận mình tập một buổi rồi nghỉ. Nữ MC đap trả: "Mình xấu tính lắm nên bạn đừng follow (theo dõi) mình".

Nữ MC song ngữ đăng ảnh đánh golf với quan điểm 'không phải chơi để quen đại gia', một dân mạng vội 'cà khịa': 'Đi tập 1 hôm làm màu' - Ảnh 3
 Đoạn trò chuyện 'cực gắt' của nữ MC và một dân mạng.

Chưa hết, cô nàng còn viết một đoạn khá dài giải thích về việc cô chơi golf 1 buổi rồi nghỉ: "Thực ra mình rất thích môn golf nhưng không thể theo được. Cứ học vài buổi là mình lại thôi vì môn này khó quá. Lại mất nhiều time luyện tập nên mình không thể sắp xếp được việc dẫn chương trình, học tập và đi luyện golf. Có lẽ sau này nghỉ hưu rồi mình sẽ tập hoặc cũng có thể nó mãi là 1 giới hạn mà mình không thể vượt qua".

Nữ MC song ngữ đăng ảnh đánh golf với quan điểm 'không phải chơi để quen đại gia', một dân mạng vội 'cà khịa': 'Đi tập 1 hôm làm màu' - Ảnh 4 

Bài đăng của MC Thanh Thanh Huyền được nhiều người ủng hộ và mọi người cũng không quên chỉ trích cư dân mạng kia vì cứ cố "vạch lá tìm sâu".

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