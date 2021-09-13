Sau Ngô Diệc Phàm, một sao nam tiếp tục khiến Cbiz chấn động vì ép bạn gái phá thai?

Tin tức giải trí 13/09/2021 11:54

Thêm một thông tin gây chấn động liên quan đến đời sống của sao Hoa ngữ.

Thời gian vừa qua, làng giải trí Hoa ngữ đang trong giai đoạn nhạy cảm khi loạt nhưng bê bối tình cảm, đời sống bị "bóc" không thương tiếc. Năm nay, loạt những cái tên đình đám như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Triệu Vy và Trương Triết Hạn đã nhận phải lệnh "phong sát" vì những lùm xùm đời sống nhằm "thanh lọc" làng giái trí khiến cho ai cũng phải "rùng mình". 

Sau Ngô Diệc Phàm, một sao nam tiếp tục khiến Cbiz chấn động vì ép bạn gái phá thai? - Ảnh 1
 

Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thêm một thông tin cho rằng: "Một ngôi sao tên ba chữ xuất thân là sao nhí đình đám, khiến bạn gái mang bầu nhưng lại ép phá bỏ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Sự việc này sắp bị khui ra rồi". Thông tin tức này lại một lần nữa khiến dân mạng xôn xao. Nhiều dân mạng đã "soi" ra được vài cái tên, trong đó có Trương Nhất Sơn và Vương Tuấn Khải được đưa vào tầm ngắm. 

Tuy nhiên, sau khi thông tin được lan truyền, phía Weibo Việt Nam đã lên tiếng xác nhận tin đồn kể trên là không chính xác. Vương Tuấn Khải không phải là nghệ sĩ bị nghi ngờ làm bạn gái có bầu, đòi phá thai như lời blogger cáo buộc.

Sau Ngô Diệc Phàm, một sao nam tiếp tục khiến Cbiz chấn động vì ép bạn gái phá thai? - Ảnh 2
Vương Tuấn Khải là sao nam được biết đến với hình tượng 'good boy'.
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