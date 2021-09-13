Lê Quyên tiếp tục gây chú ý với chia sẻ mới sau khi nhận nhiều bình luận nhạy cảm từ dân mạng

Nữ ca sĩ có vẻ đang sở hữu cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau những biến cố.

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Lệ Quyên đã chia sẻ về bức ảnh mặc đồ ngủ gợi cảm nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Có thể thấy rằng nhan sắc của giọng ca "Giấc mơ có thật" ngày càng mặn mà và quyến rũ. Đi kèm với loạt ảnh, nữ ca sĩ còn có chia sẻ "so deep": "Khi trong lòng thật sự hạnh phúc, mọi thứ đủ đầy vừa vặn rồi thì những đắng cay cũng trở nên ngọt ngào, mong ước gì hơn. Trưa nay tớ ăn yến mạch,sau đó sẽ uống ly trà nhuỵ hoa nghệ tây nóng hổi,nhâm nhi miếng bánh trung thu nữa".

Kể từ khi công khai tình yêu với bạn trai trẻ tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên liên tục nhận những bình luận ác ý từ dân mạng. Đa số đều cho rằng cô đã lớn tuổi và không xứng với tình trẻ, nhiều người thậm chí còn cho rằng Lệ Quyên nên "buông tha" cho Lâm Bảo Châu. Những lời chia sẻ mới nhất của Lệ Quyên cho thấy có vẻ nữ ca sĩ đã không còn quá bận tâm về những bình luận ác ý kia, cô chỉ đơn giản là hưởng thụ cuộc sống của mình. Đặc biệt, câu nói "Khi trong lòng thật sự hạnh phúc, mọi thứ đủ đầy vừa vặn thì những đắng cay cũng trở nên ngọt ngào" nhận được nhiều ủng họ của dân mạng.

Lệ Quyên tình tứ bên Lâm Bảo Châu. Đa phần người hâm mộ đều cho rằng Lệ Quyên nên bỏ ngoài tai những bình luận khiêu khích, khiếm nhã mà chỉ nên tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Sao nhí một thời của 'Gia đình phép thuật' trở thành bác sĩ tuyến đầu chống dịch Chủ nhân vai diễn "Phù thủy Ma Suri" trong "Gia đình phép thuật" đã có những chia sẻ về việc xông pha tuyến đầu chống dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-tiep-tuc-gay-chu-y-voi-chia-se-moi-sau-khi-nhan-nhieu-binh-luan-nhay-cam-tu-dan-mang-423977.html