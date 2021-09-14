Trấn Thành phản ứng như thế nào khi Hari Won bị 'đào lại' ảnh với tình cũ?

Đây cũng là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của của Trấn Thành sau ồn ào sao kê.

Vào ngày 13/9 vừa qua, Hari Won đã đăng tải bức ảnh đính hôn của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Britney Spears. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bên dưới phần bình luận một số dân mạng không "khủng bố" Hari Won bằng cách "đào lại" ảnh thân mật của cô và tình cũ là rapper Tiến Đạt. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Nhiều dân mạng 'kém duyên' đã 'đào lại' ảnh Hari Won và tình cũ.

Khi bà xã bị dân mạng "công kích", Trấn Thành đã có ngay động thái trên trang Instagram của anh sau một thời gian "đóng băng" hoạt động do ồn ào sao kê. Nam MC đã đăng tải một hình ảnh món ăn anh tự chuẩn bị.

Được biết Trấn Thành là người đảm nhận vị trí bếp núc trong gia đình. Động thái này cho thấy có vẻ nam MC không hề bận tâm đến những ồn ào ngoài kia mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình và vợ Hari Won mà thôi. Đây cũng là bài đăng đầu tiên trên nền tảng mạng xã hội Instagram của Trấn Thành sau một thời gian lùm xùm chuyện minh bạch trong từ thiện.

Động thái mới nhất của Trấn Thành trên mạng xã hội sau khi Hari Won bị 'công kích'.

Hiện tại câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ nhưng đã bớt căng thẳng phần nào. Khán giả đang chờ ngày Trấn Thành tái xuất trên sóng truyền hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-phan-ung-nhu-the-nao-khi-hari-won-bi-dao-lai-anh-voi-tinh-cu-424206.html