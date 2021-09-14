Trấn Thành phản ứng như thế nào khi Hari Won bị 'đào lại' ảnh với tình cũ?

Tin tức giải trí 14/09/2021 09:57

Đây cũng là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của của Trấn Thành sau ồn ào sao kê.

Vào ngày 13/9 vừa qua, Hari Won đã đăng tải bức ảnh đính hôn của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Britney Spears. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bên dưới phần bình luận một số dân mạng không "khủng bố" Hari Won bằng cách "đào lại" ảnh thân mật của cô và tình cũ là rapper Tiến Đạt. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trấn Thành phản ứng như thế nào khi Hari Won bị 'đào lại' ảnh với tình cũ? - Ảnh 1
Trấn Thành phản ứng như thế nào khi Hari Won bị 'đào lại' ảnh với tình cũ? - Ảnh 2
 Nhiều dân mạng 'kém duyên' đã 'đào lại' ảnh Hari Won và tình cũ.

Khi bà xã bị dân mạng "công kích", Trấn Thành đã có ngay động thái trên trang Instagram của anh sau một thời gian "đóng băng" hoạt động do ồn ào sao kê. Nam MC đã đăng tải một hình ảnh món ăn anh tự chuẩn bị.

Được biết Trấn Thành là người đảm nhận vị trí bếp núc trong gia đình. Động thái này cho thấy có vẻ nam MC không hề bận tâm đến những ồn ào ngoài kia mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình và vợ Hari Won mà thôi. Đây cũng là bài đăng đầu tiên trên nền tảng mạng xã hội Instagram của Trấn Thành sau một thời gian lùm xùm chuyện minh bạch trong từ thiện. 

Trấn Thành phản ứng như thế nào khi Hari Won bị 'đào lại' ảnh với tình cũ? - Ảnh 3
 Động thái mới nhất của Trấn Thành trên mạng xã hội sau khi Hari Won bị 'công kích'.

Hiện tại câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ nhưng đã bớt căng thẳng phần nào. Khán giả đang chờ ngày Trấn Thành tái xuất trên sóng truyền hình.

Trấn Thành phản ứng như thế nào khi Hari Won bị 'đào lại' ảnh với tình cũ? - Ảnh 4
Vụ Việt Hương nhận 11,3 tỷ từ nước ngoài, nhân vật chính chưa lên tiếng thì đã có ngay người 'cứu' kịp thời?

Vụ Việt Hương nhận 11,3 tỷ từ nước ngoài, nhân vật chính chưa lên tiếng thì đã có ngay người 'cứu' kịp thời?

Không ai khác, chính là bà chủ Trung tâm Thúy Nga đã lên tiếng cho Việt Hương khi vướng vào tin đồn tai tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Trấn Thành sao kê Trấn Thành và Hari Won Hari Won và Tiến Đạt

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43