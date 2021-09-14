'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'?

Tin tức giải trí 14/09/2021 07:00

Có thể bạn chưa biết, nữ diễn viên Triệu Vy đã từng khen ngợi cô bé này rất nhiều.

Diễn viên nhí Kỷ Tư Hàm sinh năm 2007 ở Bắc Kinh được đông đảo dân chúng biết đến sau khi cô bé tham bộ phim "Mẹ hổ bố mèo" cùng với nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy. Kỷ Tư Hàm trong vai con gái của Triệu Vy và cũng được nữ diễn viên khen ngợi hết lời.

Cô bé được cho là có khả năng diễn xuất rất tốt sau khi bộ phim nhận được sự yêu thích "khủng" của dân mạng trên khắp thế giới: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Mỹ và Canada.

'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'? - Ảnh 1
'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'? - Ảnh 2
 Kỷ Tư Hàm thời còn tham gia phim cùng Triệu Vy.

Thực tế, Kỷ Tư Hàm đã tham gia diễn xuất từ khi còn bé xíu. Vào vai cô công chúa nhỏ Ôn Nghi trong phim "Chân Hoàn Truyện", Kỷ Tư Hàm đã được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên, cô bé cũng nhận rất nhiều bình luận chê bai về ngoại hình.

'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'? - Ảnh 3
'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'? - Ảnh 4

Bẵng đi một thời gian, giờ đây Kỷ Tư Hàm đã thực sự trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé má phính ngày xưa giờ đây đã là mỹ nhân 17 tuổi và hứa hẹn sẽ trở nên nổi tiếng hơn trong tương lai nếu cô nàng phát huy khả năng diễn xuất.

'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'? - Ảnh 5
 Nhan sắc nổi bật của diễn viên nhí ngày nào.

Được biết đến rộng rãi với tên gọi "Con gái Triệu Vy", trong khi tin tức "phong sát toàn tập" của nữ diễn viên đang làm làng giải trí Hoa ngữ "đảo lộn", liệu Kỷ Tư Hàm có bị ảnh hưởng? Dân mạng cho rằng điều đó còn tùy thuộc vào khả năng của mỹ nhân 17 tuổi và mọi người đều mong chờ cô bé sẽ "bùng nổ" trong tương lai.

'Con gái Triệu Vy' dậy thì thành công mặc những lời 'miệt thị' ngoại hình, liệu có ảnh hưởng khi nữ diễn viên bị 'phong sát'? - Ảnh 6
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