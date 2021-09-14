Vụ Việt Hương nhận 11,3 tỷ từ nước ngoài, nhân vật chính chưa lên tiếng thì đã có ngay người 'cứu' kịp thời?

Không ai khác, chính là bà chủ Trung tâm Thúy Nga đã lên tiếng cho Việt Hương khi vướng vào tin đồn tai tiếng.

Trong suốt mùa dịch vừa qua, Việt Hương là một trong những nữ nghệ sĩ nhận được sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo khán giả nhờ vào nghĩa cử cao đẹp. Được biết, Việt Hương đã tự bỏ tiền túi ra để mua xe cấp cứu miễn phí, hỗ trợ bà con nghèo, khó khăn thực phẩm, đồ dùng thiết yếu,... Việt Hương cùng chồng đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để giúp đỡ nhưng mảnh đời khó khăn trong mùa dịch vừa qua. Thế nhưng, nhiều ngày qua khán giả đã ảnh hưởng nhiều về hiệu ứng "sao kê từ thiện", trang mạng xã hội xuất hiện nhiều video cho rằng Việt Hương đã nhận được khoảng tiền "khổng lồ", cụ thể là 11,3 tỉ đồng từ nước ngoài. Đồng thời nhiều dân mạng cho rằng nữ nghệ sĩ không hề bỏ một đồng tiền túi nào như cô đã từng nói.

Sau khi tin đồn đã bị lan truyền chóng mặt, đến hiện tại phía Việt Hương vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này, trong đó một nhân vật nổi tiếng đã có bài đăng gây chú ý, đó chính là Marie To - bà chủ trung tâm Thúy Nga đồng thời là đại diện tổ chức từ thiện của nhiều nghệ sĩ hải ngoại. Cũng theo bài chia sẻ của bà Marie To, ban đầu người này có ngỏ ý gửi tiền cho Việt Hương nhằm hỗ trợ bà con tại TP.HCM trong đại dịch nhưng nữ nghệ sĩ đã từ chối. Bà chủ Trung tâm Thúy Nga còn đăng tải đoạn tin nhắn để làm bằng chứng một cách công khai.

Tin nhắn được bà Marie To đăng tải trên trang cá nhân. Đáng chú ý, Việt Hương đã nhắn tin với bà Marie To với nội dung: "'Em trân trọng trung tâm nghĩ tới bếp của em nhưng em không nhận tiền. Em chỉ gửi lời từ trung tâm mua trực tiếp máy thở cho bệnh viện được không chị". Điều này đã phần nào chứng minh việc nghệ sĩ Việt Hương nhận nguồn tiền nước ngoài thay vì tiền túi để hỗ trợ bà con trong đợt dịch vừa rồi là sai. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong nhận được lời khẳng định từ nữ danh hài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-viet-huong-nhan-11-3-ty-tu-nuoc-ngoai-nhan-vat-chinh-chua-len-tieng-thi-da-co-ngay-nguoi-cuu-kip-thoi-424104.html