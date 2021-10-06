Con gái Phi Nhung lộ diện xanh xao, đôi mắt sưng húp trong tang lễ của mẹ tại Mỹ

Sau những ngày cố gắng chu toàn cho hậu sự của mẹ, Wendy Phạm - con gái ruột nữ ca sĩ Phi Nhung trở nên xanh xao, đôi mắt xưng húp vô thần... tiếp đón từng đoàn người đến tiễn đưa mẹ mình.

Sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, những ngày tổ chức tăng lễ, hình ảnh Wendy Phạm (con gái ruột Phi Nhung) xuất hiện khá nhiều trong những bài chia sẻ trên facebook của nghệ sĩ đến để chia buồn cùng gia đình.

Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân sáng ngày 6/10, diễn viên Đức Tiến chia sẻ hình ảnh cùng đồng nghiệp đến thăm viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ lại gây chú ý, khiến nhiều người không khỏi xót xa cho cô con gái bé bỏng của cố ca sĩ...

Bài đăng của diễn viên Đức Tiến

Wendy Phạm sau 9 ngày mất mẹ hiện tại trở nên tiều tụy, đôi mắt xưng húp thất thần nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lo chu toàn cho tang lễ của mẹ.

Nghệ sĩ chia buồn và an ủi Wendy Phạm

Wendy Phạm chắp tay cảm ơn các cô chú/anh chị đến viếng thăm, tiễn đưa mẹ mình

Diễn viên Đức Tiến thắp nhang, đưa tiễn người đàn em đa tài mệnh bạc

'Tặng Nhung một nén hương thơm. Một nhành hoa trắng. Một tình yêu thương. Em đi rồi em lại về. Nơi đây bao người đợi chờ trong em', diễn viên Đức Tiến nghẹn ngào tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Các nghệ sĩ đồng nghiệp với Phi Nhung đến tiễn đưa nữ ca sĩ

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