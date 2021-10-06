Vốn được sinh ra với sức đề kháng và sức khỏe tốt, thế nên sự việc này khiến cả ba mẹ và gia đình bé vô cùng bất ngờ. Bé gái đột tử khi không thấy tổn thương, triệu chứng hay dấu hiệu gì khác thường và cũng không bị đột quỵ. Các bác sĩ ban đầu cũng không thể dự đoán được vì sao Asha-May lại qua đời.

Theo nguồn tin từ The Sun, sáng ngày 6/1/2020, một bé gái sơ sinh (18 ngày tuổi) tên là Asha-May Finney Hulme ở tỉnh Cornwall( Anh) đã tử vong đột ngột tại nhà riêng.Dù đã được bố mẹ đưa vào bệnh viện ngay khi phát hiện ngừng thở nhưng bác sĩ xác định: Em bé đã mất được một thời gian trước đó.

Lý do chính khiến bé Asha-May tử vong là do ngạt thở, từ đó thiếu oxy lên não. Một buổi sáng thức dậy, mẹ của bé gái là cô Alise Hulme đã phát hiện con nằm dưới cánh tay của chồng và vô cùng hoảng loạn khi thấy con ngừng thở.

Phía cảnh sát sau ngay sau đó đã đưa ra lệnh thực hiện khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết của bé Asha-May. Điều không ngờ đến là, ba mẹ của bé là nguyên nhân chính dẫn đến việc bé tử vong bất ngờ. Khi hay tin, cả hai người như hoàn toàn sụp đổ...

Nghĩa là vào đêm trước, trong lúc đang ngủ say, bố của Asha-May vì ngủ quá say nên vô tình đè cánh tay lên người con gái. Điều này đã gián tiếp khiến anh lấy đi chính mạng sống của con mình mà không hề hay biết.

Hình ảnh bé Asha-May qua đời khi mới chỉ 18 ngày tuổi

Ngày 2/10 vừa qua, tòa án địa phương đã mở phiên tòa xét xử vụ việc để quyết định xem có quy trách nhiệm tội ngộ sát đối với anh Michael Finney (bố em bé) hay không. Trước tòa, Michael suy sụp cho biết cái chết của con gái nhỏ là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời anh và hai vợ chồng vẫn chưa thể vượt qua được.

Tuy nhiên, sau tất cả, tòa đã tuyên Michael Finney trắng án và xác định cái chết của bé Asha-May là một vụ tai nạn. Kết quả này cũng phần nào hợp lý, nhưng cả bố và mẹ bé trong tương lai cũng khó lòng quên được, chỉ với một lỗi nhỏ đã mang cô con gái của mình đi xa mãi mãi.

Theo Helino, không ít bậc cha mẹ khác cũng vì sự sơ xuất thiếu cẩn trọng của mình đã khiến những đứa trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy hiểm vì ngạt thở khi ngủ, đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn.

Như vào năm 2018, có một cặp vợ chồng trẻ ở Hàng Châu (Trung Quốc) sau khi thức dậy thì kinh ngạc phát hiện cậu con trai 42 ngày tuổi nằm bên cạnh bất động, trong miệng còn thổ ra máu. Hai vợ chồng vội vàng đưa con đến bệnh viện, tuy nhiên không thể cứu được vì đứa trẻ đã ngạt thở quá lâu. Cuối cùng, người cha đã phải ký vào giấy thông báo tử vong của bệnh viện.

Hoặc một trường hợp khác vào tháng 3 năm 2015, một người mẹ trẻ ở Gia Hưng, Chiết Giang đã để đứa trẻ nằm sấp khi ngủ, dẫn đến bé gái mới sinh chưa đầy 3 tháng tuổi bị nghẹt thở và chết.

Còn nhiều nữa những trường hợp như vậy mà các bậc làm cha làm mẹ cần tham khảo và lưu ý tránh rơi vào trường hợp tương tự, bên cạnh đó chú ý một số cách để bảo vệ con trẻ khi ngủ:

- Không để trẻ dưới 1 tuổi nằm sấp khi ngủ

- Cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ngủ riêng giường nhưng chung phòng với bố mẹ

- Lựa chọn nệm cứng thích hợp cho trẻ, không đặt bất kỳ đồ vật nào trên giường của trẻ ngủ

- Tránh quấn trẻ quá nhiều lớp