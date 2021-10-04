Đông Nhi bất ngờ 'diện đồ hiệu, check-in nhà mới' khiến dân tình 'rần rần' ngưỡng mộ

Từ lúc sinh con vào tháng 10/2020, Đông Nhi gần như dành toàn bộ thời gian để chăm con nhỏ cũng như chăm sóc gia đình nhiều hơn. Dù vậy nhờ sự hỗ trợ từ phía ông xã Ông Cao Thắng, nữ ca sĩ có thể dành thời gian cho bản thân mình cũng nhiều hơn, nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ để 'comeback'. Bà mẹ một con còn được nhận xét là nhuận sắc hơn so với trước kia.

Mới đây, sau nhiều ngày 'chỉ đăng ảnh con thơ', ngày 3-10 vừa qua nữ ca sĩ Đông Nhi đã nhanh chóng diện đồ như tổng tài và check-in tại căn nhà mới mua của mình. Nhiều người bất ngờ khi Đông Nhi ghi dòng caption rằng: 'Tới tháng của mình rồi...'. Sau đó netizen mới vỡ lẽ, 'tới tháng' mà giọng hát 'Bối rối' đề cập lại chính là... ngày sinh nhật của cô - 13/10.