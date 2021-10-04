Đông Nhi bất ngờ 'diện đồ hiệu, check-in nhà mới' khiến dân tình 'rần rần' ngưỡng mộ

Sau thời gian dài ở nhà vì dịch cũng như chăm chút cho cô con gái Winnie, mới đây nữ ca sĩ Đông Nhi đã kịp 'trốn vai mẹ bỉm' và 'diện đồ hiệu, check-in nhà mới' khiến dân tình không khỏi trầm trồ.
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Từ lúc sinh con vào tháng 10/2020, Đông Nhi gần như dành toàn bộ thời gian để chăm con nhỏ cũng như chăm sóc gia đình nhiều hơn. Dù vậy nhờ sự hỗ trợ từ phía ông xã Ông Cao Thắng, nữ ca sĩ có thể dành thời gian cho bản thân mình cũng nhiều hơn, nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ để 'comeback'. Bà mẹ một con còn được nhận xét là nhuận sắc hơn so với trước kia.
Mới đây, sau nhiều ngày 'chỉ đăng ảnh con thơ', ngày 3-10 vừa qua nữ ca sĩ Đông Nhi đã nhanh chóng diện đồ như tổng tài và check-in tại căn nhà mới mua của mình. Nhiều người bất ngờ khi Đông Nhi ghi dòng caption rằng: 'Tới tháng của mình rồi...'. Sau đó netizen mới vỡ lẽ, 'tới tháng' mà giọng hát 'Bối rối' đề cập lại chính là... ngày sinh nhật của cô - 13/10.
Thần thái đỉnh cao và vóc dáng chuẩn chỉnh khiến không ít người xuýt xoa dành lời khen.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Minh Hằng cũng nhanh chóng bình luận: 'Ah... chụp ở nhà mới phải hơm...'. Cô nàng Đông Nhi không trả lời cụ thể, nhưng với sticker mà cô nàng đáp trả đàn chị cũng đã như ngụ ý xác nhận là có mua nhà mới rồi. Và những bức ảnh cô nàng đăng tải quả là một màn... khoe nhà rất ư là khéo léo.
Chúc mừng ca sĩ Đông Nhi với niềm vui ngọt ngào này trước khi đón thêm tuổi mới. Chúng ta cùng chờ đón những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời của nữ ca sĩ trong thời gian sớm nhất nhé.