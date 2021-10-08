Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội?

Hậu trường 08/10/2021 16:40

Xâu chuỗi loạt ảnh của Matt Liu 4 tháng gần đây, netizen càng có cơ sở chắc chắn việc anh chàng đang 'ở rể' nhà giọng ca 'Anh đang ở đâu đấy anh'.

Sau chương trình 'Người ấy là ai', cặp đôi Matt Liu - Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Cộng đồng mạng vẫn luôn dõi theo từng 'nhất cử nhất động' của cả hai trên mạng xã hội và chờ mong một cái kết thật trọn vẹn trong thời gian gần nhất. 

Phía Hương Giang sau một số lùm xùm cá nhân đã 'bặt vô âm tính' suốt nửa năm nay, riêng Matt Liu vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống cá nhân của mình. Sự tách bạch thông tin của cả 2 khiến netizen không khỏi tò mò. Câu hỏi được đặt ra là, liệu cặp đôi đã 'đường ai nấy đi' hay ngược lại, thậm chí còn 'dọn về sống chung'?

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội? - Ảnh 1

Xâu chuỗi lại một số hình ảnh của Matt Liu trong suốt 4 tháng qua, dễ nhận thấy được câu trả lời 'rõ mười mươi'.

Trước đó vào cuối tháng 6, CEO Matt Liu từng đăng một story chia sẻ việc mình đang bay ra Hà Nội. Khi đến nơi, anh chàng lại tiếp tục đăng thêm một chiếc story trong đó có quà kèm theo bó hoa mà ai cũng biết chủ nhân của chúng là ai. Bởi đúng hôm đăng tải những món quà này, chính là ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau của Matt Liu và Hương Giang. 

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội? - Ảnh 2
 Matt Liu đăng story ảnh hoa và quà dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau với Hương Giang

Sang tháng 7, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh đi chơi golf cùng bạn bè nhưng duy chỉ có một người được che mặt lại. Tuy nhiên với vóc dáng khá quen thuộc, dân tình nghi ngờ có thể người này chính là Hương Giang.

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội? - Ảnh 3
 Nhân vật che mặt được cho là Hương Giang đi cùng hội bạn thân có mặt ở sân golf Hà Nội

Vào giữa tháng 8, với nhiều hình ảnh được chụp vội thì một số nguồn tin cho rằng Matt Liu đã đưa bạn gái đi Tam Đảo chơi. Từ dáng người cho đến đôi giày bị 'soi' rất kĩ và cũng vô cùng trùng khớp. 

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội? - Ảnh 4
Giữa tháng 8, MXH rầm rộ hình ảnh cho rằng Matt Liu và Hương Giang đi đánh golf ở Tam Đảo
Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội? - Ảnh 5
 Hình ảnh của Matt Liu được netizen đối chiếu

Mới đây, Matt Liu cũng để lộ một chi tiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì hint chuyện anh chàng này ở rễ đã ngày càng 'rõ như ban ngày'.

Trong ảnh, chàng CEO Singapor khoe ảnh tậu chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu đắt đỏ, hàng được giao đến tận nơi. Tuy nhiên, điều khiến netizen quan tâm hơn cả lại là background nơi Matt Liu đứng chụp hình. Nhiều người nhận thấy và chỉ ra rằng màu tường và khung cửa gỗ trong ảnh 'giống 99%' căn hộ của gia đình Hương Giang tại Hà Nội.

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội? - Ảnh 6
 Trong hình ảnh được Matt Liu đăng tải, netzien soi chi tiết cánh cửa phía sau (ảnh phải) giống với nhà riêng bố mẹ Hương Giang tại Hà Nội (ảnh trái) làm dấy lên nghi vấn cặp đôi sống chung nhà

Từ hình ảnh trên, nhiều người cho rằng Matt Liu thực sự đang sống cùng nhà với gia đình bạn gái. Tuy nhiên, đúng hay sai vẫn cần đợi người trong cuộc lên tiếng làm rõ.

 

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