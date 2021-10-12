Xe khách ra - vào TP.HCM sẽ 'tái khởi động' từ 13/10, hành khách cần phải đủ những điều kiện gì?

Trước nhu cầu đi lại của người dân, Sở Giao thông Vận tải TP HCM gửi các tỉnh thành quyết định thí điểm xe khách ra - vào thành phố sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai - 13/10. Kèm theo đó sẽ có những yêu cầu cụ thể để đảm bảo an toàn trong quá trình 'mở cửa'.

Các tỉnh thành đã bắt đầu nhận thông tin từ TP.HCM để dần có phương án cho việc bắt đầu thí điểm từ ngày mai, thời gian thực hiện thí điểm kéo dài trong vòng 7 ngày: từ 13 - 20/10/2021.

Để đảm bảo an toàn khi 'dần mở cửa' dịch vụ xe khách ra - vào thành phố, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng kèm theo một số quy định với các bến xe như: tần suất tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến theo lưu lượng đơn vị khai thác trước đó, trên xe phải thực hiện giãn cách (không áp dụng với xe giường nằm), khách phải đáp ứng yêu cầu phòng dịch...

Riêng yêu cầu với hành khách, theo báo Người lao động, Sở cũng đưa ra những quy định cụ thể để thực hiện quá trình 'tái khởi động đi lại liên tỉnh' được thuận lợi nhất.

Hành khách đi từ TP HCM: Phải tiêm đủ liều vắc- xin (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin, liều cuối đã tiêm ít nhất 14 ngày). Hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Hoặc có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên ô tô. Khách lên xe tuân thủ 5K, khai báo y tế.

Nếu hành khách chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin theo quy định khi đi cùng người thân trên chuyến xe, phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Hành khách đến TP HCM: Có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ hoặc RT-PCR âm tính. Tuân thủ 5K, khai báo y tế.

VN Express cũng cho biết, ngoài xe khách, đường sắt mở lại tàu khách tuyến Bắc - Nam và chặng Hà Nội - Hải Phòng từ ngày mai đến hết 20/10. Trên tuyến Bắc - Nam, tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h ngày 13/10 và chiều ngược lại, tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h ngày 15/10. Các tàu dừng đón trả khách tại 23 ga chính trên tuyến.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-ra-vao-tphcm-se-tai-khoi-dong-tu-13-10-hanh-khach-can-phai-du-nhung-dieu-kien-gi-430366.html