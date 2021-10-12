Từ khi sang xứ sở cờ hoa, đây là lần đầu tiên Chi Pu livestream trò chuyện với người hâm mộ nhưng lại vướng tranh cãi. Cách nói chuyện xen kẽ các từ tiếng Anh trong lúc giao lưu của Chi Pu khiến nhiều người khó chịu.

Thời gian qua, tin Chi Pu sang Mỹ du học được netizen đặc biệt quan tâm, chia sẻ 'rầm rộ' trên các trang mạng xã hội. Với sức ảnh hưởng của mình, chỉ cần một động thái nhỏ của người đẹp cũng khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây, trên Facebook, cô nàng đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ bằng việc live stream trò chuyện, kể về hành trình làm quen với nhịp sống mới tại Mỹ.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ có vậy. Buổi livestream giao lưu của Chi Pu dù khá vui vẻ và thân thiện nhưng cách chia sẻ của cô nàng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Bởi cách nói chuyện 'nửa tây nửa ta' của Chi Pu khiến nhiều người khó chịu, netizen phát bực cho rằng mới nửa tháng sang Mỹ mà cô nàng sắp...quên luôn Tiếng Việt.

Cụ thể, trong giao lưu Chi Pu xen kẽ các từ tiếng Anh trong lúc nói đã khiến một số dân mạng nghe khó chịu. Thậm chí, có người còn nhận xét nữ ca sĩ bắt đầu nói giọng "lơ lớ", "sắp quên tiếng Việt" dù chỉ mới qua Mỹ được hai tuần.

Một số câu thoại gây khó chịu của nữ ca sĩ: "Chi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi được nhiều nơi. Tại vì Mỹ vẫn là nơi "dream land" đối với mình". (Tạm dịch: vùng đất mơ ước).

"Thật sự những ngày qua Chi đã đi được nhiều nơi nhưng không kịp update (cập nhật) với mọi người. Tại Chi muốn tận hưởng moment trong chuyến đi của mình" (Tạm dịch: khoảnh khắc).

Trước sự thay đổi trong cách dùng từ của Chi Pu khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

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