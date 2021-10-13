Tang lễ Phi Nhung tại Mỹ: Bạn thân Phi Nhung bật khóc vẫn còn điều chưa làm được

Hậu trường 13/10/2021 13:20

Rạng sáng nay ngày 13.10 giờ Việt Nam, tại chùa Huệ Quang (California, Mỹ) tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra với sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Bạn thân nữ ca sĩ cũng có mặt, xúc động với nhiều chia sẻ.

Vào lúc 1h sáng 13.10 theo giờ Việt Nam, tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, Trizzie Phương Trinh cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người thân tham dự. Khán giả cũng xếp hàng chờ rất đông để được đưa tiễn thần tượng lần cuối. 

Tang lễ Phi Nhung tại Mỹ: Bạn thân Phi Nhung bật khóc vẫn còn điều chưa làm được - Ảnh 1
 Khán giả xếp hàng chờ để được vào thăm viếng cố ca sĩ Phi Nhung.

Trong tang lễ, một người bạn thân thiết đã từng đồng hành với Phi Nhung cũng đến và tiễn đưa nữ ca sĩ tài năng bạc mệnh. NTK Kelvin Hiệp hồi tưởng lại những kỷ niệm vui từng có với Phi Nhung, không quên nhắc những cảm xúc bất an lo lắng và chỉ biết cầu nguyện khi hay tin Phi Nhung mắc Covid 19.

Tang lễ Phi Nhung tại Mỹ: Bạn thân Phi Nhung bật khóc vẫn còn điều chưa làm được - Ảnh 2
 NTK Kelvin Hiệp quay mặt đi để giấu nước mắt

NTK Kelvin Hiệp chia sẻ, khi biết tin Phi Nhung mắc Covid-19, anh đã ăn chay 2 tuần để cầu nguyện cô khỏi bệnh. Nghe tin giọng ca Bông điên điển không qua khỏi, anh tiếp tục ăn chay 2 tuần với hy vọng thi hài Phi Nhung được về Mỹ, nhưng cũng không thành. Hiện tại, anh vẫn đang ăn chay để cầu cho vong linh cố ca sĩ được siêu thoát.

Nghẹn lòng hơn, toàn bộ áo dài trong tang lễ kể cả áo dài đen Wendy Phạm đang mặc đều được anh thức đêm để may kịp cho đám tang. Thậm chí anh cũng đã may sẵn áo dài cho cố ca sĩ Phi Nhung để khi thi hài của nữ ca sĩ được đưa về Mỹ sẽ được thay ra cho trọn vẹn. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể về khi đã nằm gọn trong hủ tro cốt, không thể mặc lại chiếc áo dài quê hương để trở về lòng đất. 

Tại tang lễ, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ niềm xúc động nghẹn ngào khi nữ ca sĩ ra đi quá nhanh, trong thời điểm dịch bệnh khó lòng tiễn đưa lần cuối, chỉ có thể tiễn đưa tại tang lễ muộn như thế này. 

Tang lễ Phi Nhung tại Mỹ: Bạn thân Phi Nhung bật khóc vẫn còn điều chưa làm được - Ảnh 3
 Ca sĩ Mạnh Quỳnh không kiềm được cảm xúc mà bật khóc, xin lỗi Wendy vì đã không thể che chở cho Phi Nhung.
Tang lễ Phi Nhung tại Mỹ: Bạn thân Phi Nhung bật khóc vẫn còn điều chưa làm được - Ảnh 4
 Trizzie Phương Trinh òa khóc, hứa sẽ bảo bọc cho Wendy, xoa dịu nỗi oan ức và tiếp tục thực hiện những ước nguyện còn dang dở của Phi Nhung.
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