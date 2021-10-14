Long Nhật: 'Tôi đang kết nối Hồ Văn Cường với vị đại gia muốn tặng con căn nhà 5 tầng'

Mấy ngày qua, lùm xùm tiền bạc xung quanh giọng ca trẻ Hồ Văn Cường luôn được quan tâm, theo dõi. Mới đây, ca sĩ Long Nhật vừa cập nhật trạng thái chia sẻ thông tin netizen về việc đang kết nối Hồ Văn Cường với vị đại gia muốn giúp em.

Sau khi nhận lại tiền thưởng giải quán quân và tiền cát-xê đi hát trong 5 năm từ phía ekip Phi Nhung, Hồ Văn Cường bày tỏ nguyện vọng muốn ra riêng. Phía Phi Nhung cho biết: 'Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường'. Vậy là Hồ Văn Cường sẽ dọn ra ngoài, nhưng dọn đi đâu và ổn định như thế nào thì vẫn là một câu hỏi chưa thể trả lời.

Tuy nhiên, hôm qua ngày 13.10, ca sĩ Long Nhật đã có buổi live stream trên kênh Youtube của mình và cho biết sau buổi tâm sự nhiều ngày trước, anh nhận được cuộc điện thoại của một người anh, người này có mối quan hệ gắn bó với nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nghề. Nam ca sĩ nói thêm người này thường xuyên làm thiện nguyện bằng tiền của mình. Đặc biệt, giọng ca 6X tiết lộ có một vị đại gia ở miền Tây muốn giao cho Hồ Văn Cường một căn nhà 5 tầng mặt tiền ở quận Bình Thạnh TP HCM.

"Anh là doanh nhân, đại gia người Long Xuyên, có căn nhà 5 tầng mặt đường ở quận Bình Thạnh. Anh nghe nói Hồ Văn Cường điện cho cô giáo tìm chỗ ở mới, anh rất thương. Anh muốn giao cho Hồ Văn Cường cái nhà này luôn. Tôi xin phép giấu tên vì anh không muốn mang tiếng lợi dụng Hồ Văn Cường để làm này làm kia", Long Nhật tâm sự. Đặc biệt, mới trong chiều nay 14.10, trên Facebook của mình, nam ca sĩ đã có bài chia sẻ cập nhật tình hình kết nối giữa vị đại gia với Hồ Văn Cường. Anh viết trên trang cá nhân: 'Tôi trân quý Phi Nhung, tôi đang kết nối Hồ Văn Cường với vị đại gia muốn giúp con, bởi vì tôi kính trọng thâm tình mẹ con của họ'. Nhiều nguồn tin hé lộ Hồ Văn Cường và mẹ em đã tìm được chỗ ở mới, tuy nhiên thực hư ra sao vẫn chưa được xác minh. Vì lẽ đó, câu nói của nam nghệ sĩ Long Nhật vẫn là một tia hi vọng với nhiều người hâm mộ, mong Hồ Văn Cường sớm nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ổn định cuộc sống.

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