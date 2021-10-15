Tin vui cho người dân TP.HCM: Sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống... tại chỗ, bạn muốn đi ăn gì trước tiên?

Trong cuộc họp diễn ra ngày 14.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có thông báo mới 'thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ'.

Chưa hết vui mừng trước thông tin 'tạm ngừng áp dụng các Chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc', mới đây người dân TP.HCM càng thêm phấn khởi khi Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có thông báo mới về việc 'thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ'.

Cụ thể, trong hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM diễn ra sáng hôm qua 14.10, ông Phan Văn Mãu cho biết 'Thành phố đang xem xét đề xuất mở cửa ăn uống tại chỗ ở của 7 một cách thận trọng. Thành phố sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ, có thể tổ chức ở Q.7 hoặc địa bàn an toàn”.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, về việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm ở Quận 7 hoặc địa phương nào đó, TP Hồ Chí Minh sẽ đánh giá kỹ tình hình. Tinh thần khẩn trương nhưng phải đánh giá kỹ. Nếu nôn nóng một chút thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch.

Nhiều người lo ngại, liệu TP.HCM có mở cửa nhiều hoạt động như Hà Nội hay không. Theo Thanh niên, ông Mãi có lời giải đáp:'Mỗi thành phố có đặc điểm dịch bệnh khác nhau nên không thể áp dụng các biện pháp giống nhau.

Thành phố Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác chuẩn bị cho việc này với sự góp sức của nhiều chuyên gia và các cơ quan chức năng. Trong tháng 10, TP.HCM sẽ tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4'.

Ông Phan Văn Mãi nhận xét tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có sự cải thiện, đạt được kết quả cơ bản. Tuy nhiên, nếu nói 'bền vững chưa?, TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới chưa?', ông khẳng định là phải tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh chưa thể nói là đã trở lại trạng thái "bình thường mới.

Dù chỉ mới có thông tin sơ bộ và là thí điểm, nhưng chí ít đây sẽ là một dấu hiệu tích cực cho việc TP.HCM sớm trở lại đời sống bình thường, sau nhiều ngày 'ngủ sâu' vì dịch bệnh. Người dân thành phố vui mừng, chờ đợi ngày quyết định được đưa vào thực tế, rủ nhau trở lại quán ăn với những cuộc hẹn đã chờ rất lâu.

Bạn đã nghĩ được quán ăn nào mình muốn ghé đầu tiên - ngay khi được cho phép ăn tại quán chưa?

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