Tin vui cho người dân TP.HCM: Sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống... tại chỗ, bạn muốn đi ăn gì trước tiên?

Xã hội 15/10/2021 12:27

Trong cuộc họp diễn ra ngày 14.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có thông báo mới 'thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ'.

Chưa hết vui mừng trước thông tin 'tạm ngừng áp dụng các Chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc', mới đây người dân TP.HCM càng thêm phấn khởi khi Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có thông báo mới về việc 'thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ'.

Cụ thể, trong hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM diễn ra sáng hôm qua 14.10, ông Phan Văn Mãu cho biết 'Thành phố đang xem xét đề xuất mở cửa ăn uống tại chỗ ở của 7 một cách thận trọng. Thành phố sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ, có thể tổ chức ở Q.7 hoặc địa bàn an toàn”. 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, về việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm ở Quận 7 hoặc địa phương nào đó, TP Hồ Chí Minh sẽ đánh giá kỹ tình hình. Tinh thần khẩn trương nhưng phải đánh giá kỹ. Nếu nôn nóng một chút thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch.

Nhiều người lo ngại, liệu TP.HCM có mở cửa nhiều hoạt động như Hà Nội hay không. Theo Thanh niên, ông Mãi có lời giải đáp:'Mỗi thành phố có đặc điểm dịch bệnh khác nhau nên không thể áp dụng các biện pháp giống nhau.

Thành phố Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác chuẩn bị cho việc này với sự góp sức của nhiều chuyên gia và các cơ quan chức năng. Trong tháng 10, TP.HCM sẽ tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4'.

Ông Phan Văn Mãi nhận xét tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có sự cải thiện, đạt được kết quả cơ bản. Tuy nhiên, nếu nói 'bền vững chưa?, TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới chưa?', ông khẳng định là phải tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh chưa thể nói là đã trở lại trạng thái "bình thường mới.

Dù chỉ mới có thông tin sơ bộ và là thí điểm, nhưng chí ít đây sẽ là một dấu hiệu tích cực cho việc TP.HCM sớm trở lại đời sống bình thường, sau nhiều ngày 'ngủ sâu' vì dịch bệnh. Người dân thành phố vui mừng, chờ đợi ngày quyết định được đưa vào thực tế, rủ nhau trở lại quán ăn với những cuộc hẹn đã chờ rất lâu. 

Bạn đã nghĩ được quán ăn nào mình muốn ghé đầu tiên - ngay khi được cho phép ăn tại quán chưa?

Tin mới nhất: Người dân Nghệ An được Thủy Tiên hỗ trợ 'chỉ nhận tiền, không ký nhận'

Tin mới nhất: Người dân Nghệ An được Thủy Tiên hỗ trợ 'chỉ nhận tiền, không ký nhận'

Vấn đề làm từ thiện của Thủy Tiên thời gian qua vẫn luôn là chủ đề nóng, còn nhiều gúc mắc chưa được làm rõ. Mới đây, một nguồn thông tin mới xác nhận người dân ở một địa phương được Thủy Tiên hỗ trợ 'chỉ nhận tiền, không ký nhận'.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn tại chỗ (TP.HCM kinh doanh ăn uống

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 38 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 18 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 23 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số