Hàng loạt người bị phạt tiền triệu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vì không đeo khẩu trang

Tối qua 17.10, hơn chục người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) không đeo khẩu trang đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Mức phạt dao động ở con số vài triệu đồng.

1 tuần từ khi có quyết định 'tạm thời không áp dụng các Chỉ thị 15, 16 và 19' của Thủ tướng Chính phủ, TP HCM dần trở lại nhịp sống bình thường, người dân cũng thoải mái ra đường hơn sau nhiều ngày ở nhà. Tuy nhiên, sự thoải mái 'quá đà' của một số người lại là câu chuyện đáng quan ngại. Mới đây tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người không màng đến an toàn của mình lẫn người khác mà 'tháo khẩu trang' với mục đích... ăn uống, vui chơi.

Ngay lập tức, các đội tuần tra cũng như CSGT đã có mặt và nhắc nhở, xử lý. Mức phạt cho việc không đeo khẩu trang dao động ở mức vài triệu đồng, bên cạnh đó còn nhiều lỗi khác như đậu xe không đúng nơi quy định, tập trung quá số người cho phép,... Thông tin từ Zing, anh L.H.A. (24 tuổi) dựng xe máy sát lề phố đi bộ Nguyễn Huệ, tháo khẩu trang để nói chuyện và uống nước cùng bạn gái cũng bị CSGT kiểm tra, lập biên bản.

Anh A. bị phạt 2 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang và 250.000 đồng lỗi để xe máy không đúng nơi quy định. "Tôi ở dưới quê mới lên nên không biết luật. Nếu biết cấm thì tôi không dám dựng xe ở đây và luôn đeo khẩu trang nơi công cộng", anh A. nói. Chị N. bị xử phạt hơn 2,2 triệu đồng với lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng và dựng xe máy không đúng nơi quy định. "Tôi vừa tháo khẩu trang để ngồi ăn cùng bạn thì bị CSGT tới kiểm tra. Sau lần này tôi rút kinh nghiệm", chị N. nói. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, khi đến nơi công cộng mà người dân không thực hiện việc đeo khẩu trang chính là hành vi vi phạm quy định của Bộ Y tế. Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Một số nhóm nam nữ thanh niên tụ tập ngồi trò chuyện cũng bị cảnh sát giải tán. Theo Thanh niên, liên quan hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt, LS Phát khuyến cáo: "Cơ quan chức năng cần tăng cường việc kiểm soát, sớm phát hiện và xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Việc mua một chiếc khẩu trang khi đi ra đường sẽ rẻ hơn rất nhiều so với để bị xử phạt. Và quan trọng hơn là góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh".

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