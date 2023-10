Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho học sinh 'vùng xanh' trở lại trường học tập trung

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 , học sinh các cấp vẫn chưa thể đến trường. Vậy nên, trong khoảng thời gian này, nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh đang cùng phối hợp, khắc phục khó khăn thông qua hình thức học trực tuyến để cùng thực hiện mục tiêu dừng đến trường nhưng không dừng học tập.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội), ông Phùng Ngọc Oanh cho rằng: “Trước mắt, lãnh đạo thành phố nên tính toán cho học sinh lớp 6, 9, 12 đi học. Các lớp học giãn cách, không tổ chức hoạt động đông người như chào cờ, hoạt động ngoại khóa. Nếu sau 1-2 tuần, việc học an toàn, các trường dần mở rộng các khối lớp khác tới trường là phù hợp”.

Nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh và đội ngũ giáo viên khi học tập trung trở lại - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp tại những vùng đã kiểm soát được dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn ngay từ tháng 10. Giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp các đơn vị khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn an toàn để các trường dạy học trực tiếp trở lại.

Trả lời PV Tiền Phong chiều 15/10, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến đến khi có thông báo mới. Ngành giáo dục vẫn chưa thông báo thời điểm cụ thể học sinh quay lại trường.

Hiện có 23 địa phương cho học sinh đến trường học trực tiếp - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết để thích ứng với việc phòng chống dịch COVID-19, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn trường học an toàn cho học sinh trở lại trường trong tình hình mới. Bộ Y tế đã có chủ trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em từ 12-17 tuổi. Dự kiến từ tháng 11, các địa phương sẽ triển khai tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12-17 tuổi, tạo thuận lợi cho học sinh an tâm trở lại trường học tập an toàn.

Theo Bộ GD&ĐT, đến nay có 23 địa phương cho học sinh đến trường học trực tiếp, 31 địa phương dạy học trực tuyến hoàn toàn và 9 địa phương đang kết hợp giữa dạy trực tuyến và trực tiếp.