Bị 'tóm gọn' nhan sắc ngoài đời, bà chủ Đại Nam 'chốt nhẹ' một câu khiến ai nấy đều 'tái mặt'

Được đánh giá là một người phụ nữ có nhan sắc rạng rỡ so với tuổi 50, bà Phương Hằng rạng rõ với làn da trong ảnh chụp lén mịn màng không khác nhiều so với những bức ảnh được bà đăng tải.

Mới đây, "bà trùm" khu du lịch Đại Nam bất ngờ bị một người qua đường "chụp lén" khiến cư dân mạng chú ý. Trong bức ảnh chụp vội này, bà Nguyễn Phương Hằng diện trang phục giản dị, đeo vòng cổ và vòng tay kim cương, túi Hermes xanh. Đồng thời, dân tình không quên "soi xét" và được kiểm chứng một bà Phương Hằng khá khác biệt khi không còn lớp trang điểm đậm đến mức che hết cả đường nét tự nhiên. Thường thì mỗi lần xuất hiện, bà đều chọn phong cách trang điểm rất đậm, quý phái và thần thái ngút ngàn. Được đánh giá là một người phụ nữ có nhan sắc rạng rỡ so với tuổi 50, bà Phương Hằng sở hữu làn da trong ảnh chụp lén mịn màng không khác nhiều so với những bức ảnh được bà đăng tải. Dù đã bịt khẩu trang kỹ càng nhưng nhan sắc bà Phương Hằng vẫn khiến người người không khỏi xuýt xoa và trầm trồ.

Nữ đại gia từng bị 'bóc' nhan sắc đời thực nhiều lần - Ảnh: Internet Để nói về khoản tự tin nhan sắc thì khó ai có thể qua mặt được CEO Đại Nam. Mới đây, vào livestream hôm ngày 14/10, bà cũng đã có động thái phản hồi lại loạt hình ảnh này. Thay vì đáp trả trực tiếp, bà Phương Hằng chỉ khéo léo tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình mà thôi. Theo đó, bà Phương Hằng cho biết trọn vẹn bí quyết để giữ nhan sắc tuổi 50 của bà khá đơn giản, chỉ xoay quanh việc ăn uống đầy đủ nhưng không ăn quá nhiều vì "ăn vô được mà không lấy ra được, càng lớn tuổi càng dễ mập mà không biết cách để gầy lại". Ngoài ra thì bà cũng ăn ít vào buổi tối mà uống nước nhiều. Nhờ thế mà nữ đại gia cảm thấy mình càng lúc càng trẻ ra.

Nữ CEO được đánh giá là một người phụ nữ có nhan sắc rạng rỡ so với tuổi 50 -Ảnh: FBNV Thay vì đáp trả trực tiếp, bà Phương Hằng chỉ khéo léo tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình - Ảnh: chụp màn hình Đồng thời, bà xã Dũng Lò Vôi còn "chốt nhẹ": "Chỉ có nhan sắc của người ta thôi mà cũng không bằng lòng, không cam tâm nữa thì chịu thua. Mà tôi nói thật với quý dị, chẳng những tôi có nét mà tôi còn có duyên nữa. Vì tôi có duyên thì quý dị mới nghe tôi nói chuyện đúng không? Tôi cực kì là hài hước luôn". Bà Phương Hằng còn tiết lộ thêm rằng bà yêu bản thân bà vô cùng, nên bà sẽ không bao giờ để người khác chà đạp nhan sắc của mình.

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