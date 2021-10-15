Sở Y tế TP.HCM xây dựng tờ trình về việc tiêm vaccine cho trẻ em độ tuổi từ 12 - 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế vào cuối tháng 10

Loại vaccine sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Theo như hướng dẫn thực hiện của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine cho trẻ em độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết hiện thành phố đang chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này. Đồng thời, theo thông tin chia sẻ từ Zing, vào chiều ngày 15/10, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết cơ quan này đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố sau văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho hay: "Sở Y tế TP.HCM đang xây dựng tờ trình về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12-17. Kế hoạch được trình UBDN TP.HCM duyệt trước khi tiêm chủng đại trà và cuối tháng 10".

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tính tới ngày 30/6, TP.HCM có 7.208.800 người từ 18 tuổi trở lên. Số trẻ từ độ tuổi 12-17 là 688.375. Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số liệu này chưa sát với thực tế.

Loại vaccine sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Ngoài ra, các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Việc rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12 sẽ do Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách.

Đồng thời, tùy theo tình hình có vaccine được phê duyệt, TP.HCM sẽ bắt đầu tiêm chủng tại điểm cố định, điểm lưu động và trường học theo hướng dẫn.

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