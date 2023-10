PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể quay trở lại nếu không được kiểm soát tốt.

Sau Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Y tế cũng đã có Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế nêu cụ thể 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Đồng thời, bộ Y tế nêu rõ là các địa phương sẽ dự trên thực tế để đảm bảo các biện pháp chuyên môn nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo thông tin chia sẻ từ Tuổi trẻ online, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM dự đoán trong khoảng 2 tháng, TP.HCM sẽ không gặp vấn đề gì lớn về dịch bệnh, bởi người dân vừa được tiêm chủng vắc xin (tỉ lệ tiêm chủng mũi 1 đạt 98,4% và mũi 2 đạt 74,5%) và người dân vẫn còn có sự dè dặt khi ra đường.

Song, ông Dũng cũng cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh có thể sẽ quay trở lại nếu không được kiểm soát tốt. Ông cho biết: "Nếu không được kiểm soát tốt, dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại". Nguyên nhân chính có thể là do độ miễn dịch của một số người giảm hoặc do chủ quan khi thực hiện 5K.

Tiếp đó, ông Dũng nhất mạnh thêm "kiểm soát tốt" ở đây nghĩa là phải khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp 5K; ngành y tế phải chuẩn bị thuốc, số giường, oxy, phân tuyến y tế cơ sở... Cũng cần có hệ thống giám sát dịch tễ, phát hiện sớm người có nguy cơ xử lý sớm; nghiên cứu đánh giá trên nhóm nguy cơ cao (bệnh nền, lớn tuổi) có cần phải tiêm vắc xin tăng cường hay không.

Ông Dũng cũng cho rằng trạng thái bình thường mới hiểu ở góc độ dịch tễ học, đôi lúc vẫn phải hạn chế như phong tỏa, giãn cách... vì sự an toàn chung. Nếu tiêm chủng đầy đủ, người dân có sự hiểu biết nhất định, việc mắc bệnh phần lớn do chính mỗi người, không còn là sự tác động từ bên ngoài nhiều. Do đó, sự hạn chế trở nên tối thiểu và phụ thuộc vào tình hình thực tế.

"Cuộc sống không thể như cũ là gặp nhau thoải mái, mà phải hạn chế giữ khoảng cách một thời gian. Việc này không quá áp đặt mà do chính bản thân mỗi người ý thức thực hiện" - PGS Đỗ Văn Dũng cho hay.

