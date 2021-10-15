'Bình thường mới' tại TP.HCM: 'Nếu không được kiểm soát tốt, dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại'

Xã hội 15/10/2021 10:58

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể quay trở lại nếu không được kiểm soát tốt.

Sau Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Y tế cũng đã có Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế nêu cụ thể 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Đồng thời, bộ Y tế nêu rõ là các địa phương sẽ dự trên thực tế để đảm bảo các biện pháp chuyên môn nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo thông tin chia sẻ từ Tuổi trẻ online, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM dự đoán trong khoảng 2 tháng, TP.HCM sẽ không gặp vấn đề gì lớn về dịch bệnh, bởi người dân vừa được tiêm chủng vắc xin (tỉ lệ tiêm chủng mũi 1 đạt 98,4% và mũi 2 đạt 74,5%) và người dân vẫn còn có sự dè dặt khi ra đường.

dich covid 19
'Bình thường mới' vẫn phải kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 - Ảnh: Internet

Song, ông Dũng cũng cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh có thể sẽ quay trở lại nếu không được kiểm soát tốt. Ông cho biết: "Nếu không được kiểm soát tốt, dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại". Nguyên nhân chính có thể là do độ miễn dịch của một số người giảm hoặc do chủ quan khi thực hiện 5K. 

Tiếp đó, ông Dũng nhất mạnh thêm "kiểm soát tốt" ở đây nghĩa là phải khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp 5K; ngành y tế phải chuẩn bị thuốc, số giường, oxy, phân tuyến y tế cơ sở... Cũng cần có hệ thống giám sát dịch tễ, phát hiện sớm người có nguy cơ xử lý sớm; nghiên cứu đánh giá trên nhóm nguy cơ cao (bệnh nền, lớn tuổi) có cần phải tiêm vắc xin tăng cường hay không.

Ông Dũng cũng cho rằng trạng thái bình thường mới hiểu ở góc độ dịch tễ học, đôi lúc vẫn phải hạn chế như phong tỏa, giãn cách... vì sự an toàn chung. Nếu tiêm chủng đầy đủ, người dân có sự hiểu biết nhất định, việc mắc bệnh phần lớn do chính mỗi người, không còn là sự tác động từ bên ngoài nhiều. Do đó, sự hạn chế trở nên tối thiểu và phụ thuộc vào tình hình thực tế. 

"Cuộc sống không thể như cũ là gặp nhau thoải mái, mà phải hạn chế giữ khoảng cách một thời gian. Việc này không quá áp đặt mà do chính bản thân mỗi người ý thức thực hiện" - PGS Đỗ Văn Dũng cho hay.

Những vùng an toàn sẽ dạy và học trực tiếp trong tháng 10

Những vùng an toàn sẽ dạy và học trực tiếp trong tháng 10

Tại những vùng kiểm soát được COVID-19, Chính phủ yêu cầu tổ chức dạy và học trực tiếp ngay từ tháng 10. Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn an toàn để các trường học dạy học trực tiếp trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch COVID-19 cuộc sống bình thường Hoạt động kinh doanh sau dịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 29 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 9 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 15 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số