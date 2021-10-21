Dừng kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19, nhưng TP.HCM vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ 24/24

Xã hội 21/10/2021 09:38

Từ nay đến hết ngày 30/11, lực lượng CSGT sẽ duy trì 12 chốt kiểm soát cửa ngõ và 39 chốt tại các khu vực giáp ranh TP.HCM 24/24.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào ngày 21/10, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM cho biết từ nay đến hết ngày 30-11, lực lượng CSGT sẽ duy trì 12 chốt kiểm soát cửa ngõ và 39 chốt tại các khu vực giáp ranh TP.HCM 24/24.

Một lãnh đạo đội thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết: "Lực lượng tại chốt kiểm soát sẽ dừng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 đối với người dân qua lại các chốt kiểm soát này. Thay vào đó, người dân phải khai báo y tế, di chuyển trên ứng dụng VNEID và thông tin về tiêm chủng".

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Các chốt kiểm soát cửa ngõ TP HCM do lực lượng CSGT TP đảm trách được duy trì 24/24 - Ảnh: Người lao động

Như vậy, tại các chốt này, lực lượng chức năng thực hiện quản lý dân vùng dịch, di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên nền tảng dữ liệu dân cư.

Theo đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, việc dừng kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 tại các chốt kiểm soát nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, một số người dân phản ánh, dù Bộ Y tế đã có hướng dẫn, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát vẫn yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 đối với tất cả người ngồi trên xe khi lưu thông vào Thành phố, kể cả trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

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Người dân vẫn nên chủ động phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: TTXVN

Mặc dù toàn thành phố đã trở lại cuộc sống "bình thường mới", nhưng người dân vẫn nên chủ động phòng chống dịch Covid-19 như thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế không tập trung và giữ khoảng cách với những người xunh quanh... an toàn với dịch bệnh.

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