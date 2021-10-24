Vào ngày 24/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Trần Văn Hiếu, nghi phạm trong vụ sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang.

Theo chia sẻ thông tin của Pháp luật, vào chiều ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Hiếu, nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người thân trong gia đình, khiến ông TĐL (72 tuổi, bố Hiếu), bà BTT (72 tuổi, mẹ Hiếu) và chị TTT (45 tuổi, em gái Hiếu) tử vong tại nhà riêng ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hiếu "sa lưới" pháp luật khi nghi phạm đang lẩn trốn ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách hiện trường gây án khoảng 300 km.

Trần Văn Hiếu bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn sau khi gây án. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang huy động toàn bộ lực lượng các phòng nghiệp vụ, công an các huyện và đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp, truy bắt nghi phạm. Chiều 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Hiếu về tội Giết người.

Theo nhà chức trách, Hiếu từng lấy vợ và có 2 con. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương người "đầu ấp tay gối". Hiếu nhận án 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 13/10, Hiếu mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ. 10 ngày sau, bị can giết cả gia đình.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

NÓNG: TP. HCM thông báo về cấp độ dịch ở mức 'nguy cơ trung bình', căn cứ để 'mở cửa' lại các hoạt động Vào ngày 24-10, UBND TP. HCM đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

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