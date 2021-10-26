Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê 23 tỉnh, thành đã cho học sinh đi học trực tiếp

Xã hội 26/10/2021 16:37

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước còn 25 tỉnh, thành chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp. 15 địa phương đã cho học sinh một số vùng an toàn được đến lớp, còn lại học trực tuyến kết hợp truyền hình.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì cho học sinh trở lại trường; chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy định.

UBND tỉnh, thành căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp.

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Đối với trường học tại các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình), việc tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao), nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Với cấp học phổ thông, trường ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và 12, bảo đảm giãn cách phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

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 Ảnh minh họa: Internet

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), căn cứ thực tế tình hình và tiến độ triển khai kế hoạch năm học, địa phương quyết định tổ chức hình thức cho nghỉ học, hoặc dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học...

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước còn 25 tỉnh, thành chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp. 15 địa phương đã cho học sinh một số vùng an toàn được đến lớp, còn lại học trực tuyến kết hợp truyền hình. TP.HCM là địa phương mới nhất tổ chức dạy học theo hình thức kết hợp này.

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Từ khóa:   học sinh đi học học trực tuyến hoạt động dạy học trực tiếp

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