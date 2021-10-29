Bộ Y tế chính thức phê duyệt 2 loại vaccine COVID-19 tiêm cho các nhóm trẻ em

Xã hội 29/10/2021 16:54

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đang triển khai tiêm ưu tiên nhóm 16-17 tuổi. Hiện tại, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và rà soát đối tượng tiêm.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết thông tin trên tại Hội thảo tuyên truyền nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều nay tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ y tế các tuyến triển khai tiêm chủng vắc xin cho trẻ em tại 63 tỉnh thành. Việc tiêm cho trẻ chủ yếu thực hiện ở các trường học, tiếp theo là ở các trạm y tế, các trung tâm y tế và các bệnh viện (với trẻ có bệnh nền, béo phì)… làm sao để công tác tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo an toàn.

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Hai loại vaccine được Bộ y tế phê duyệt để tiêm cho trẻ em - Ảnh: Internet

Trước mắt, địa phương đang triển khai tiêm ưu tiên nhóm 16-17 tuổi. Hiện nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và rà soát đối tượng tiêm. Ông Tuyên cũng cho biết thêm, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp quyết định tiêm cho trẻ theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao. Hiện mới có 2 loại vắc xin phòng COVID-19 được cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna của Mỹ.

Về phía Việt Nam vẫn đang tích cực nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước và chuyển giao công nghệ. Vắc xin Nanocovax là vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam đang thử nghiệm giai đoạn 3.

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Địa phương đang triển khai tiêm ưu tiên nhóm 16-17 tuổi - Ảnh: SK&ĐS

Theo thông tin chia sẻ từ Sức khoẻ và đời sống, về vấn đề xét nghiệm người về từ vùng dịch, Thứ trưởng cho biết, trong thời gian qua một số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các địa phương có số mắc cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh; một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, với những chùm nhiều ca mắc trong ngày nên Bộ đã có bổ sung yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khoẻ tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những điểm có người về từ TP HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và các địa bàn dịch COVID-19 cấp độ 3, 4...

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