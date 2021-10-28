Người thân tự ý chữa bệnh tại nhà, một bé trai 20 tháng tuổi ở Thanh Hóa bị hoại tử nặng nhiều bộ phận ở phần thân dưới

Xã hội 28/10/2021 15:41

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bé trai 20 tháng tuổi (ở Thanh Hóa) bị hoại tử nặng vùng đùi, bụng và bộ phận sinh dục do gia đình tự đắp thuốc lá chữa bệnh cho trẻ.

Mới đây, trên fanpage của Bệnh viện Nhi Trung ương đăng tải trường hợp bé trai bị hoại tử nặng do sai sót nghiêm trọng của gia đình.

Cụ thể, các bác sĩ vừa tiếp nhận trường hợp một bé trai 20 tháng tuổi, sống ở Thanh Hóa bị hoại tử nặng vùng đùi, bụng và bộ phận sinh dục do gia đình tự đắp thuốc lá chữa bệnh cho trẻ.

Ban đầu, bệnh nhi vốn khỏe mạnh nhưng khi nhập viện 3 ngày, cháu mọc nhọt nhỏ ở dương vật và sưng, đau bộ phận sinh dục. Gia đình không cho trẻ đến bệnh viện để thăm khám mà nghe hàng xóm mách, tự đắp lá thuốc vào chỗ nhọt cho trẻ. Vài giờ sau khi đắp lá, đầu dương vật, bìu và phần vùng hạ sườn phải (gần bẹn) của cháu sưng tím nhiều.

Sau khi bé sốt cao liên tục, gia đình lập tức đưa vào bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu. Sau đó, cháu bé được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, hoại tử Fournier (một loại nhiễm trùng có khả năng phá hủy mô tế bào tại bộ phận sinh dục và khu vực lân cận, có tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao).

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Bệnh nhi đang được các bác sĩ chăm sóc tận tình - Ảnh: Fanpage Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại BV Nhi Thanh Hóa lo ngại tình trạng hoại tử do vùng bẹn bị tím đen, các bác sĩ đã phẫu thuật 2 lần để cắt lọc vùng hoại tử và đặt ống dẫn lưu bàng quang cho trẻ. Song, tình trạng của bệnh nhi vẫn diễn biến nặng, sốc nhiễm khuẩn, vết loét hoại tử tiếp tục tiến triển. Ngày 15/10, sau 10 ngày điều trị tại BV tỉnh, bé được chuyển đến BV Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

TS.BS. Đặng Ánh Dương – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, BV Nhi Trung ương - cho biết bé đã được hồi sức tích cực, chống sốc nhiễm trùng, dùng kháng sinh liều cao, giảm đau và chăm sóc phần loét. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn với các chuyên khoa liên quan như: Chỉnh hình, Ngoại tiết niệu, Vi sinh để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhi.

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Bác sĩ khuyến cáo rằng việc đắp lá cây vào vết thương là việc làm rất nguy hiểm - Ảnh: Internet

Ngày 21/10, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc phần hoại tử và một phần vạt da (do vết loét quá rộng), chạy máy áp lực âm để hút dịch, máu, mủ khu vực nhiễm trùng, kích thích các tế bào ở vùng tổn thương phát triển cho bé. Hiện tại, tình trạng nhiễm khuẩn của bé đã cải thiện nhưng tiên lượng vẫn rất nặng.

Ngoài ra, bác sĩ Dương khuyến cáo rằng việc đắp lá cây vào vết thương là việc làm rất nguy hiểm, có thể khiến vết thương viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không viêm nhiễm trở nên viêm nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra viêm mủ màng tim, áp-xe phổi, viêm mủ màng phổi, viêm xương tủy xương, thậm chí, tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ.

Có rất nhiều trường hợp bệnh nhi, nếu được đưa đến BV kịp thời khi bệnh mới khởi phát thì việc điều trị rất dễ dàng. Tuy nhiên, do gia đình đưa đến BV muộn khi bệnh đã diễn biến nặng nên đã để lại hậu quả đáng tiếc.

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