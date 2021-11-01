'Bà trùm' Đại Nam gay gắt nhắn nhủ Diễm My 'Tịnh thất Bồng lai': 'Con đừng hù dọa'

Xã hội 01/11/2021 07:44

Nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng cho rằng Diễm My đáng thương hơn đáng trách. Đồng thời, nữ CEO cũng tâm sự bản thân là một người mẹ nên hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của Diễm My và gia đình.

Trước đó, cư dân mạng xôn xao vụ việc Diễm My của Tịnh thất Bồng lai đã xuất hiện trong một livestream liên tục khóc lóc và lên tiếng trách móc bố mẹ. Thậm chí, cô gái này còn lấy cái chết ra để uy hiếp chính người thân của mình và mong bố mẹ hãy buông tha cho cô. 

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp vào tối ngày 30/10, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ gọi tên Diễm My và yêu cầu cô gái này hãy bước ra ánh sáng, và trực tiếp đối đầu với mình. 

'Bà trùm' Đại Nam gay gắt nhắn nhủ Diễm My 'Tịnh thất Bồng lai': 'Con đừng hù dọa' - Ảnh 1
Diễm My của Tịnh thất Bồng lai đã xuất hiện trong một livestream - Ảnh: chụp màn hình

"Bà trùm" Đại Nam gửi lời nhắn nhủ khá gay gắt đối với Diễm My: "Tại sao giờ Diễm My lên lại kêu: 'Cha mẹ ơi tha cho con đi'. Tại sao Diễm My không kêu tên cô Hằng? Cô Hằng ơi, cô Hằng bỏ qua cho con đi. Tại sao cơ quan công an đi tìm con con lại không ló đầu ra vì con vu khống cha mẹ con đúng không? Bây giờ cô Hằng kêu Diễm My nè, con ra đối đầu với cô Hằng nè. Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế đàng hoàng mà có tấm lòng muốn đi tu hãy gặp cô Hằng, hãy nói chuyện với cô Hằng đi. Tại sao mình thưa cha mẹ mình rồi bây giờ mình đi trốn chui trốn lủi?".

'Bà trùm' Đại Nam gay gắt nhắn nhủ Diễm My 'Tịnh thất Bồng lai': 'Con đừng hù dọa' - Ảnh 2
Bố mẹ Diễm My xuất hiện trên livestream của bà chủ Đại Nam cách đây không lâu - Ảnh: chụp màn hình

Phương Hằng tiếp tục nhắn nhủ đến cô gái: "Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế, có tấm lòng muốn đi tu tập, hãy gặp cô Hằng một lần để nói rõ mọi chuyện. Tại sao mình tố cáo người sinh ra mình rồi bây giờ gọi mãi chẳng thấy đâu".

"Qua livestream này, cô yêu cầu Diễm My hãy lên tiếng con nhé. Con đừng đổ thừa, cầu xin cha mẹ buông tha cho mình. Con đừng mang cái chết của con ra để hù dọa", bà chủ Đại Nam tuyên bố.

'Bà trùm' Đại Nam gay gắt nhắn nhủ Diễm My 'Tịnh thất Bồng lai': 'Con đừng hù dọa' - Ảnh 3
Diễm My và mẹ (ảnh trái) và Diễm My khi ở Tịnh Thất Bồng Lai (ảnh phải) - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ CEO cũng tâm sự bản thân là một người mẹ nên hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của Diễm My và gia đình. Nữ đại gia cho hay rất hiểu tâm trạng hoảng loạn của Diễm My lúc này. Điều quan trọng nhất chính là việc gia đình luôn mong chờ và chào đón Diễm My trở về.

Đồng thời, nữ đại gia cho rằng Diễm My đáng thương hơn đáng trách: "Tất cả mọi người đều lo lắng cho con, mong muốn cho con một tương lai tốt đẹp hơn. Không ai truy cứu con cả. Cha mẹ con làm bao điều chỉ muốn con được trở về. Con trở về thế nào thì cha mẹ cũng dang tay đón nhận con. Con là đứa con gái đáng thương hơn đáng giận".

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