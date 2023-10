Diễm My của Tịnh thất Bồng lai đã xuất hiện trong một livestream - Ảnh: chụp màn hình

"Bà trùm" Đại Nam gửi lời nhắn nhủ khá gay gắt đối với Diễm My: "Tại sao giờ Diễm My lên lại kêu: 'Cha mẹ ơi tha cho con đi'. Tại sao Diễm My không kêu tên cô Hằng? Cô Hằng ơi, cô Hằng bỏ qua cho con đi. Tại sao cơ quan công an đi tìm con con lại không ló đầu ra vì con vu khống cha mẹ con đúng không? Bây giờ cô Hằng kêu Diễm My nè, con ra đối đầu với cô Hằng nè. Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế đàng hoàng mà có tấm lòng muốn đi tu hãy gặp cô Hằng, hãy nói chuyện với cô Hằng đi. Tại sao mình thưa cha mẹ mình rồi bây giờ mình đi trốn chui trốn lủi?".

Bố mẹ Diễm My xuất hiện trên livestream của bà chủ Đại Nam cách đây không lâu - Ảnh: chụp màn hình

Phương Hằng tiếp tục nhắn nhủ đến cô gái: "Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế, có tấm lòng muốn đi tu tập, hãy gặp cô Hằng một lần để nói rõ mọi chuyện. Tại sao mình tố cáo người sinh ra mình rồi bây giờ gọi mãi chẳng thấy đâu".