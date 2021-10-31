NÓNG: Xôn xao thông tin một cô gái công khai tin nhắn với đệ tử của 'thầy ông nội' rủ về Tịnh Thất Bồng Lai?

Mới đây, một cô gái đã công khai hình ảnh và những tin nhắn qua lại với một đệ tử của Tịnh Thất Bồng Lai khiến nhiều người xôn xao.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai suốt thời gian qua, mới đây, một nữ TikToker có nickname T.T.T đã bất ngờ đăng tải đoạn chat được cho là giữa mình và một "sư thầy" ở "Tịnh Thất Bồng Lai". Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Hồi đó mình đi casting "T.T.D.H." gặp thầy Nhất Nguyên. Nếu mình vào vào đó ở chắc giờ đẻ mấy lứa rồi".

Đặc biệt, như để chứng minh cho những gì mình nói, nữ TikToker còn cung cấp những bức ảnh của mình chụp chung với các "sư cô" và "sư thầy" của "Tịnh Thất Bồng Lai" khi tham gia chương trình này.

Hình ảnh của cô trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo nội dung đoạn chat, sau màn hỏi thăm qua lại, "sư thầy" đã rủ cô gái về chùa "Thi xong rồi về với thầy. Về với sư phụ, với mấy thầy mấy cô và mấy bé nha T". Tuy nhiên, rất may, cô đã không "đi tu" mà tiếp tục học tập, buôn bán và có cuộc sống bình thường cho tới thời điểm hiện tại.

Tin nhắn được cho là của nữ TikTker với đệ tử của Tịnh Thất - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, trong một buổi livestream của nữ đại gia Bình Dương, bố mẹ của một cô gái tên D.M. đã xuất hiện và có những tiết lộ bất ngờ về "Tịnh Thất Bông Lai". Theo bố mẹ D.M., từ nhỏ cô rất ngoan hiền, nhưng sau khi gặp được nhóm "Tịnh thất Bồng Lai", cô hoàn toàn thay đổi và một lòng quyết tâm "tu tập" tại đây. Mặc dù bố mẹ cô nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục nhưng vẫn không hề có hiệu quả.

Thậm chí, khi báo đài đăng tin tức về "Tịnh thất Bồng Lai" là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo, phạm pháp, D.M. đã cho rằng chính bố mẹ mình cố ý "thâu tóm" đăng tin sai sự thật nhằm thuyết phục cô trở về. Cô cũng trực tiếp có những động thái "đối đầu" và dọa đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ nếu còn tiếp tục đưa thông tin bất lợi về "Tịnh thất Bồng Lai".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-xon-xao-thong-tin-mot-co-gai-cong-khai-tin-nhan-voi-de-tu-cua-thay-ong-noi-ru-ve-tinh-that-bong-lai-433972.html