Bà Phương Hằng tổ chức 'họp fan' tại Đại Nam: Khung cảnh không kém cạnh sao hạng A, hành động 'LẠ' của nữ đại gia khiến nhiều người chú ý

Xã hội 31/10/2021 15:22

Ngay lúc này, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi giao lưu cùng fan hâm một tại KDL Đại Nam như đã hẹn trước đó.

Như đã hẹn trước đó trên mạng xã hội trước đó, vào 14h chiều chủ nhất này, bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại KDL Đại Nam để giao lưu cùng những người yêu quý mình. Ngay lúc này, đã có rất đông người tập trung bên dưới khán đài để có thể gặp mặt nữ CEO bằng xương bằn thịt.

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Thông báo của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Diện bộ váy dài màu xám, bà Phương Hằng xuất hiện tươi tắn, vẫy tay chào mọi người. Thông qua livestream, có thể thấy, nhiều khán giả may mắn đã được bước lên sân khấu "nói lên tiếng lòng" của mình với nữ đại gia. Ngoài ra, bà còn thoái mái ký tặng, chụp ảnh cùng khán giả. Ngoài ra, tại đây, bà cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các fan vì sự ủng hộ nhiệt tình suốt thời gian qua. 

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Bà chụp hình và ký tặng cho fan - Ảnh: Chụp màn hình

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Trước đó, được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương, thứ sáu ngày 29/10/2021, Khu du lịch Đại Nam sẽ chính thức mở cửa trở lại đón khách thập phương. Đặc biệt, theo thông báo, Đại Nam sẽ miễn phí tiền vé vào cổng cho khách tham quan.

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Người hâm mộ đề nghị bà Hằng tổ chức họp fan để giao lưu cùng cùng mọi người - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, cư dân mạng lại đề nghị bà Hằng tổ chức một buổi "off fan" tại đây để gặp gỡ giao lưu với những người hâm mộ. Vì vậy, bà chủ Đại Nam đã quyết "chơi lớn" chiều lòng mọi người.

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