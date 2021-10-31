Người tự nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân lên tiếng trước thông tin bà Phương Hằng bị 'gài bẫy'

Xã hội 31/10/2021 09:00

Mới đây, anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng về việc nữ CEO Nguyễn Phương Hằng bị "gài bẫy".

Liên quan đến những ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai, vào tối ngày 30/10, phía bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream gay gắt lên tiếng về những thông tin cho rằng bản thân bị gài bẫy trong vụ việc này.

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Bà Phương Hằng trong livestream tối 30/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng nếu không chứng minh được Lê Thanh Minh Tùng và ông Lê Tùng Vân có quan hệ ruột thịt danh tiếng của bà Phương Hằng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, nữ CEO phủ định chuyện mình bị lừa. 

"Tuổi gì mà gài bẫy tôi. Chính em ấy cũng muốn tìm sự thật và muốn giải thoát cho một số người ở nơi đó. Người ta có lấy tiền, lừa gạt gì của tôi đâu mà bảo gài bẫy. Nói vậy coi thường tôi quá" - nữ CEO cho biết.

Ngay sau đó, anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân cũng đã lên tiếng.

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 Anh Lê Thanh Minh Tùng - Ảnh: Chụp màn hình

Minh Tùng cho biết, bản thân anh đã "đeo đuổi" vụ việc "Tịnh thất Bồng Lai suốt 3 năm qua (từ đầu năm 2019) trên kênh Youtube cá nhân. Còn phía bà Nguyễn Phương Hằng chỉ mới "dính líu" đến vụ việc gần đây nên không thể nói anh "gài bẫy" nữ CEO như tin đồn.

"Từ đó, không thể nói Lê Thanh Minh Tùng gài bẫy CEO Phương Hằng mà phải nói chính bà Phương hằng biết chuyện "Tịnh thất Bồng Lai" và ông Lê Tùng Vân từ phía Minh Tùng" - Minh Tùng chia sẻ.

Ngoài ra, người này tiếp tục nhắc lại yêu cầu ông Lê Tùng Vân về vấn đề xét nghiệm ADN để làm sáng tỏ những nghi vấn và tố cáo của mình. Anh khẳng định chỉ đồng ý xét nghiệm ADN khi ông Tùng Vân chấp thuận xét nghiệm anh và ít nhất 5 người trong danh sách của bà Phương Hằng đưa ra.

Trước đó, trên sóng livestream của bà Hằng, Lê Thanh Minh Tùng đã tự nhận mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân và tố những hành vi không đúng đắn của người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" gây xôn xao dư luận.

Sau màn 'tỏ tình' trên livestream, bà chủ Đại Nam bộc bạch muốn đến Tịnh Thất Bồng Lai để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân?

Sau màn 'tỏ tình' trên livestream, bà chủ Đại Nam bộc bạch muốn đến Tịnh Thất Bồng Lai để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân?

Mới đây, trong một lần livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết muốn đến Tịnh Thất Bồng Lai xem ông Lê Tùng Vân là người thế như nào.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng tịnh thất bồng lai Lê Thanh Minh Tùng

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