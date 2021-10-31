SỐC: Sau 20 tỷ, bà chủ Đại Nam tuyên bố 'bồi thường' cho ông Lê Tùng Vân 300 tỷ nếu bị oan

Sau số tiền 20 tỷ, bà Nguyễn Phương Hằng quyết định "nâng kèo" bồi thường cho ông Lê Tùng Vân nếu thật sự bị oan.

Về những ồn ào liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, trong livestream tối ngày 30/10, bà chủ Đại Nam tiếp tục nhắn nhủ đến ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất này. Theo đó, bà chủ khu du lịch Đại Nam cho biết sẽ "nâng kèo" lên 300 tỷ. Cụ thể, bà cho biết đồng ý bồi thường cho ông Lê Tung Vấn số tiền trên nếu những gì ông nói trước đó là sự thật.

"Nếu thật sự là nhà tu thật, thử ADN mà không có tội gì, tôi đền cho 300 tỷ luôn. Tôi nói thật với quý vị tôi không có nhiều tiền mặt nhưng tôi sẽ đưa đứt 100 tỷ tiền mặt. Tôi hứa với quý vị luôn" - bà Hằng nói trong livestream.

Bà Phương Hằng trong livestream tối 30/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nữ CEO cũng cho biết chỉ cần ông Lê Tùng Vân cho cái hẹn thì sẽ đi cùng với công an và bác sĩ xuống tận Tịnh Thất để lấy mẫu xét nghiệm.

"Ông hẹn đi, đích thân tôi xuống, tôi xuống với công an, với bác sĩ. Ông Lê Tùng Vân ông cho một cái hẹn chính thức đi, tôi sẽ xuống đàng hoàng, đem ra thử ADN nếu ông nói rằng ông đồng tình thử ADN thì 1 đứa đâu, nhiều đứa đâu. Nếu ông là người trong sạch thì tại sao ông phải từ chối điều đó? Uẩn khúc gì ở đây mà ông phải làm như vậy?" - bà Hằng tiếp tục chia sẻ.

Ông Lê Tùng Vân trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng đã tuyên bố sẽ tặng cho ông Lê Tùng Vân 20 tỷ để "dưỡng già" nếu ông đồng ý xét nghiệm ADN và chứng minh ông là người trong sạch. Tuy nhiên, sau đó, "thầy ông nội" có ời đáp trả rằng đồng ý làm "xét nghiệm cha con" với anh Minh Tùng (người đã xuất hiện trên livestream của bà Hằng để "bóc phốt" ông) nhưng từ chối thực hiện điều ấy với những người khác trong Tịnh Thất vì "Thầy lấy tư cách gì biểu họ?". Đồng thời, ông cũng tuyên bố từ chối nhận 20 tỷ của bà Hằng.

Người tự nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân lên tiếng trước thông tin bà Phương Hằng bị 'gài bẫy' Mới đây, anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng về việc nữ CEO Nguyễn Phương Hằng bị "gài bẫy".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-sau-20-ty-ba-chu-dai-nam-tuyen-bo-boi-thuong-cho-ong-le-tung-van-300-ty-neu-bi-oan-433926.html