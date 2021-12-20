Hai cháu nhỏ ở xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang) đang đứng chơi bên đường thì bất ngờ bị một con chó lao vào tấn công, một cháu nhanh chân chạy thoát còn bé trai 2 tuổi bị chó cắn dã man.

Ngày 19/12, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip kinh hoàng dài 1 phút 51 giây, ghi lại cảnh tượng một cháu bé bị chó dữ tấn công. Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera của một hộ gia đình cho thấy, 2 cháu nhỏ đang đứng chơi bên đường thì một con chó lớn bất ngờ lao đến, vồ vào một cháu bé, cháu còn lại đã nhanh chân chạy thoát. Lúc này, bé trai bị chó liên tiếp cắn vào người đến ngã ngửa xuống đường. Do quá sợ hãi và đau đớn, cháu bé bị chó cắn đã khóc thét lên. Nghe thấy tiếng thét thất thanh và tiếng chó sủa, một người phụ nữ trong nhà chạy ra thì chứng kiến sự việc kinh hoàng. Tiếp sau đó, một người đàn ông đã lao vào khống chế con chó để giải cứu cháu bé.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin của Vietnamnet, được biết, sự việc xảy ra tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Sáng 19/12, ông Trần Đăng Quang - Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang) cho biết, khoảng 10h ngày 18/12, bé trai bị chó cắn là T.Đ.P. (2 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang), hiện cháu P. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, sức khỏe đã ổn định. Hình ảnh vết thương mà 2 cháu nhỏ bị chó dữ tấn công - Ảnh: FB Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, ngày 18/12, Bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhi: T.Đ.P. 2 tuổi, trú tại thôn 09, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang và T.K. 7 tuổi, trú tại Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang đến cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương hở phức tạp vùng đầu mặt và các tổn thương khác dưới cơ thể. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã thăm khám, tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho các bệnh nhi, đồng thời làm các xét nghiệm cấp cứu và có chỉ định phẫu thuật ngay.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ CKII TCQLYT Nguyễn Thu Hường- Trưởng khoa Khám bệnh và CCDVYT tự nguyện, Bệnh viện đa khoa tỉnh, trưởng kíp phẫu thuật cho biết: Cả hai bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp vùng đầu mặt, cánh tay, bàn tay và các bộ phận khác, được chỉ định mổ cấp cứu. Kíp mổ gồm Bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bác sỹ chuyên khoa Ngoại chấn thương phối hợp với khoa PT-GMHS thực hiện gây mê, cầm máu, vệ sinh và cắt lọc vết thương phần mềm, vùng bị tổn thương, bơm rửa và khâu phục hồi vết thương cho các bệnh nhi. Qua trường hợp trên, các bác sỹ khuyến cáo: Khi trẻ bị chó cắn, đối với vết thương nhỏ cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút. Sau đó, vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70%. Đối với vết thương lớn và phức tạp cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh biến chứng xảy ra. Sau khi bị chó cắn, người bệnh cần được Bác sỹ thăm khám và tư vấn tiêm vắc-xin phòng bệnh dại càng sớm các tốt. Lưu ý, tuyệt đối không tự ý sử dụng thảo dược ko rõ nguồn gốc bôi, đắp vào vết thương, không tự chữa ở nhà cho trẻ. Các bác sĩ phẫu thuật cho 2 cháu nhỏ bị chó dữ tấn công - Ảnh: FB Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang Theo báo Lao động đưa tin, trước đó, ngày 9/12, tại TP. Tuyên Quang cũng có một cháu nhỏ 10 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì bị chó nhà hàng xóm cắn vùng mặt gây tổn thương rất nặng. Trong vài ngày trở lại đây, Bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca bệnh nhi cấp cứu do bị chó cắn. Qua đó, bệnh viện khuyến cáo: các phụ huynh cần lưu ý hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với chó nuôi, chó lạ. Gia đình có trẻ con không nên nuôi giống chó to và dữ, nếu nuôi bắt buộc phải tiêm phòng cho con vật đầy đủ. Ngoài ra, con vật phải được thuần dưỡng, xích, ra đường phải rọ mõm..

Sang nhà bác chơi, bé gái 10 tuổi ở Tuyên Quang bị chó cắn tổn thương mặt, phải chuyển lên tuyến trung ương Sau khi phát hiện bị chó cắn, bé gái được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cấp cứu tối 8/12, kíp trực tiêm vaccine phòng bệnh dại cho bệnh nhi, phẫu thuật ngay.

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