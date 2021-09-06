Sang nhà hàng xóm chơi, bé trai 2 tuổi bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và mặt.

Theo VOV đưa tin, ngày 5/9, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sỹ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 2 tuổi bị chó cắn tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và mặt.

Được biết, trước đó, khoảng 11h40 ngày 4/9, Bệnh viện tiếp nhận bé trai H.A.T (2 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) nhập viện trong tình trạng bị hoảng loạn, đau đớn, mất nhiều máu với vết thương sâu, rách toạc da đầu, lộ rõ xương thái dương, kèm nhiều vết cắn sâu, rải rác vùng má và đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và hội chẩn chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Chấn thương Chỉnh hình. Bệnh nhi ngay sau đó được chuyển đến khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu, xử trí vết thương.

Bệnh nhi bị chó cắn có nhiều vết thương sâu, rách toạc da đầu - Ảnh: Người đưa tin

Cháu bé bị vết thương rách toạc hết cả mảng da đầu, lộ cả xương thái dương, xương sọ, chảy máu nhiều và có 2 vết thương lớn ở vùng má bên phải. Ê kíp đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt lọc tổ chức khu vực bị hoại tử rồi khâu tạo hình lại vết thương... Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công.

Người nhà cho biết, khi sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé không may bị chó tấn công. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã vội đưa cháu đến trạm y tế để băng bó vết thương rồi nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhi bị chó cắn sẽ để lại ám ảnh đau đớn rất lâu dài, đó là những vết sẹo về cả tinh thần lẫn thể xác. Các bậc phụ huynh phải thật cảnh giác khi nuôi chó trong nhà và nên cách ly với trẻ con, không cho tiếp xúc. Nếu trẻ bị chó cắn, gia đình nên rửa sạch vết thương, sơ cứu, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chữa trị kịp thời.

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