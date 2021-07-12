Chạy xe 'lỡ' tông trúng chó thả rông, thanh niên bị nhóm người ở Đà Nẵng vây đánh rách võng mạc, công an lập tức 'vào cuộc'

Xã hội 12/07/2021 20:15

Nam thanh niên ở TP.Đà Nẵng đang chạy xe trên đường thì bị một nhóm người hành hung vì tông phải con chó thả rông.

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhiều người khác xông vào hành hung sau vụ va chạm giao thông tại ngã tư Lý Đạo Thành - Trần Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo đó, tài khoản T.D. đăng trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp nguyên nhân xảy ra vụ việc như sau: “Vào 18 giờ ngày 8/7, anh trai của mình L.T.T. điều khiển mô tô tham gia giao thông và chở mình phía sau, qua tuyến đường từ Ngô Quyền chạy xuống ngã tư Lý Đạo Thành và Trần Thánh Tông (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thì va chạm với con chó chạy rông. Va chạm khiến mình và anh xém ngã xuống đường, may mắn anh mình gượng lại được”.

Cũng theo chủ bài đăng, sau khi tông trúng chú chó, bất ngờ có một nam thanh niên chạy đến từ phía sau đấm thẳng vào anh trai cô: “Nam thanh niên áo nâu đột ngột vùng chạy đến, đánh anh mình và tiếp đó 3 - 4 thanh niên lần lượt xuất hiện cùng lúc đánh hội đồng”...

Chạy xe 'lỡ' tông trúng chó thả rông, thanh niên bị nhóm người ở Đà Nẵng vây đánh rách võng mạc, công an lập tức 'vào cuộc' - Ảnh 1
Cư dân mạng chỉ trích nhóm người 'cậy đông hiếp yếu' - Ảnh: Cắt từ clip

 Sau khi bài viết kèm theo đoạn clip dài gần 3 phút ghi cảnh anh L.T.T. bị một số thanh niên hành hung đăng tải, đã có hàng trăm lượt chia sẻ. Trong clip, một đối tượng hung hãn chạy băng qua đường, lao vào nam thanh niên rồi đánh túi bụi. Không chỉ thế, đối tượng trên còn được nhiều người khác hỗ trợ để đánh hội đồng nạn nhân. Chỉ sau khi được nhiều người ngăn cản, các đối tượng mới tạm tha cho nam thanh niên.

Theo thông tin từ báo Người lao động, sau khi bị nhóm côn đồ hành hung, anh T. đến bệnh viện thăm khám và được bác sĩ xác định rách võng mạc, xuất huyết kết mạc và đa chấn thương. Cũng trao đổi với nguồn tin này, một lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc cho biết, ngay trong chiều 8/7, công an phường có mặt tại hiện trường và mời tất cả những người liên quan về trụ sở để làm việc. Công an cũng xác định những người trực tiếp đánh nam thanh niên điều khiển xe máy sau khi tông phải con chó. "Về phía người bị đánh, chúng tôi đã hướng dẫn thực hiện giám định thương tích và sẽ tiếp tục xử lý theo quy định”, lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc cho hay.

Hiện cư dân mạng vẫn đồng loạt bày tỏ sự bức xúc vì “chuyện bé xé thành to” của chủ chó và lên án hành vi kéo bè đánh hội đồng người khác. 

Chạy xe 'lỡ' tông trúng chó thả rông, thanh niên bị nhóm người ở Đà Nẵng vây đánh rách võng mạc, công an lập tức 'vào cuộc' - Ảnh 2
Nam thanh niên bị đa chấn thương sau vụ hành hung - Ảnh: Báo Thanh Niên
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Từ khóa:   Bị đánh vô cớ bị chó cắn bạo hành

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