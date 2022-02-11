Chủ đàn chó 15 con bị tiêu huỷ ở Cà Mau: 4 tháng, cạn sạch 120 triệu của mạnh thường quân

Sau khi nhận được số tiền 120 triệu đồng của mạnh thường quân cả nước gửi đến, chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy ở Cà Mau đã tiêu hết số tiền này trong 4 tháng qua để nuôi đàn chó mới.

Thời điểm cuối tháng 10/2021, MXH xôn xao trước vụ việc đàn chó 15 con của ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) bị tiêu huỷ trên đường về quê tránh dịch. Theo đó, khi đang di chuyển quãng đường dài từ Bình Dương chở theo đàn chó trên chiếc xe máy, đến Cà Mau, đàn chó của ông Hùng đã bị tiêu huỷ để đảm bảo phòng dịch Covid-19. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao MXH suốt thời gian dài, nhiều người yêu động vật đã không khỏi đau lòng khi cả đàn chó bị tiêu hủy. Trước vụ việc, không ít mạnh thường quân trên cả nước đã liên hệ, hỗ trợ tiền để giúp đỡ gia đình ông Hùng có thêm kinh tế gầy dựng lại đàn chó. Tổng cộng ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, ông Hùng mới đây cho biết số tiền mạnh thường quân gửi tặng ông đã được ông đem đi mua lại một đàn chó 15 con mới. Số tiền còn lại, thời gian 4 tháng qua, ông Hùng đã dùng để chăm lo ăn uống cho đàn chó, cộng thêm việc thất nghiệp suốt thời gian qua, ông Hùng hiện đã cạn sạch số tiền 120 triệu đồng này. Ông Hùng chia sẻ: "Số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, tôi không dám tiêu xài phung phí. Tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân. Tổng cộng mua hết bao nhiêu, tôi không nhớ chính xác, nhưng có con tôi mua 2 triệu, có con 3 triệu. Tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con (13 con mới mua, 1 con được tặng và của gia đình 1 con) và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ".

Hiện nay, mỗi ngày, để đàn chó không bị bỏ đói, ông phải đi bắt cá ở các kênh, rạch và xin thêm kinh phí từ người thân để lo cho đàn chó. Tiền ăn mỗi ngày của đàn chó rơi vào khoảng 500 ngàn đồng: "Mỗi ngày tiền ăn cho 15 con chó khoảng 500 ngàn đồng, còn tôi chỉ ăn vài ba chục ngàn thôi. Có khi tôi nhịn luôn để thêm thức ăn cho chó. Nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy. Tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói", ông Hùng nói. Ông Hùng đã mua lại đàn chó mới (Ảnh: Dân Trí) Sau kỳ nghỉ Tết, hai vợ chồng ông Hùng đã trở lại huyện Đức Hòa (Long An) để đi làm phụ hồ. Ông mong sẽ có nhiều việc hơn để đàn chó không bị đói, nếu dư dả, ông sẽ mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi. Hiện, ông đã nhờ người thân thuê dùm một căn nhà ở huyện Đức Hòa, dự định đưa cả đàn vật nuôi theo. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng chủ nhà sẽ gây khó dễ khi ông nuôi quá nhiều chó, mèo. Ông quả quyết, nếu chủ nhà không đồng ý, ông sẽ tiếp tục đi thuê trọ ở những nơi xa khu dân cư để tiếp tục giữ đàn chó mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Cuộc sống hiện tại của chủ nhân 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau như thế nào? Gần 2 tuần kể từ khi sự việc tiêu hủy chó gây xôn xao dư luận, ông Minh Hùng (49 tuổi) đã nguôi ngoai nỗi buồn, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tại Cà Mau.

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