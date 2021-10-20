Xôn xao đoạn clip chủ 15 chú chó bị tiêu hủy kêu gọi quyên góp ủng hộ, 'đòi quyền lợi': Sự thật như thế nào?

Thực chất, clip ghi lại cảnh chủ nhân đàn chó 15 con kêu gọi quyên góp đã được đăng tải trước đó.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip chủ đàn chó 15 con đăng clip kêu gọi mọi người quyên góp tiền. Người chia sẻ clip cho biết, chủ đàn chó đăng tải video lên Tiktok, kèm số thẻ ngân hàng để mong cộng đồng mạng quyên góp hỗ trợ, đòi quyền lợi cho 15 chú chó, mèo chết oan. Theo đó, trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo hồng nói rằng: "Em tên Lâm Thị H., sinh năm 1995, ngụ tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau... Em về quê cách ly tại nhà máy xã Khánh Hưng. Đây số tài khoản ngân hàng của em đây. Em mong mấy anh chị, mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình em có tiền nuôi mấy bé nha".

Ngay sau đó, clip liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích cho rằng họ đã lợi dụng sự thương hại để "câu like, kiếm tiền". Để hiểu rõ hơn về sự việc này, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, chị Lâm Thị H., người xuất hiện trong clip đã lên tiếng rõ ràng về vụ việc. Chị H. cho biết mình em dâu của anh Phạm Minh Hùng (49 tuổi) - chủ nhân đàn chó 15 con bị tiêu huỷ. Chị và chồng đi theo vợ chồng anh Hùng từ Long An về Cà Mau cách ly ngày 8/10 .

Chị Huệ khẳng định, đoạn clip này đã được quay từ ngày 9/10, trước khi xảy ra sự việc đàn chó bị tiêu hủy. Sau đó, chị H. được một mạnh thường quân đề nghị và hướng dẫn làm clip xin sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng để nuôi đàn chó: "Clip tôi với anh Hùng quay từ lâu rồi mà người ta hiểu lầm. Sau khi đàn chó bị tiêu hủy, gia đình nhà tôi không nhận hỗ trợ nữa". Clip đã được quay từ trước khi có sự việc đàn chó bị tiêu hủy - Ảnh: Cắt từ clip Cùng với đó, chị Trâm Nguyễn (SN 1989), mạnh thường quân đã giúp đỡ vợ chồng anh Phạm Minh Hùng cũng xác nhận, đoạn clip do chị hướng dẫn anh quay. Chị Trâm cho hay: "Nói chung vợ chồng anh Hùng chưa xin tiền ai hết, tôi bày ra cho anh làm thẻ ngân hàng. Lúc nói chú làm video này là lúc đó mấy bé vẫn sống khỏe mạnh". Chị Trâm còn lưu giữ tin nhắn với gia đình anh Hùng, chứng minh đoạn clip đã được quay trước đó - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Chị Trâm thường xuyên cứu giúp các động vật bị bỏ rơi và đem qua các trạm cứu hộ. Sau khi biết sự việc đàn chó bị tiêu hủy, chị Trâm bàng hoàng và bày tỏ sự tiếc nuối với vợ chồng chú Hùng. "Vì trước đấy tôi xem clip đàn chó theo vợ chồng anh về quê thấy thương quá, mới bảo anh đăng clip kêu gọi mọi người ủng hộ, kiếm tiền nuôi mấy bé chó. Chứ gia đình anh Hùng là người thật thà, sống ở quê nên chất phác, không có biết gì hết, mọi người đừng hiểu lầm anh mà tội" - chị Trâm bày tỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-doan-clip-chu-15-chu-cho-bi-tieu-huy-keu-goi-quyen-gop-ung-ho-doi-quyen-loi-su-that-nhu-the-nao-432120.html