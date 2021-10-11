Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân của vị đại gia quận 7 này đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Suốt một ngày vừa qua, vụ việc 15 chú chó theo chủ đi từ Long An về Cà Mau đã không may bị tiêu hủy đang khiến MXH Việt "dậy sóng". Đông đảo dân mạng đều không thể làm ngơ trước vụ việc và cũng vô cùng xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh vợ chồng chú Hùng (chủ nhân 15 chú chó) cẩn thận đèo các "con" suốt một chặn đường dài.

Đại gia Nguyễn Quốc Vũ - ông xã Đoàn Di Băng cũng không ngoại lệ. Anh đã viết một bài viết dài nhắc đến vấn đề nói trên và mong muốn tìm thông tin của hai vợ chồng chú Hùng để giúp đỡ.

Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng

Nguyên văn chia sẻ của đại gia quận 7:

"Có cách nào liên lạc với anh chị này không? Anh muốn giúp đỡ anh chị ít tiền và nếu anh chị muốn, anh sẽ nhận 2 vợ chồng vào công ty anh làm, lo cho anh chị chỗ ở luôn. Anh chỉ biết giúp vậy mong bù đắp cho anh chị sự mất mát của 2 vợ chồng hôm nay".

Bên dưới bài đăng, vị đại gia này thông báo đã tìm được cách liên lạc với hai vợ chồng chú Hùng. Đồng thời anh đã chuyển khoản "nóng" 50 triệu cho họ. Chưa hết, một nghĩa cử cao đẹp hơn nữa chính là đại gia Nguyễn Quốc Vũ hứa qua dịch sẽ sắp xếp công việc cho 2 vợ chồng với mức lương 12 triệu đồng.

Bài viết và hành động của ông xã Đoàn Di Băng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ dân mạng. Đa số đều cho rằng nghĩa cử cao đẹp của anh đáng được tuyên dương và cần được lan tỏa.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-gia-quan-7-chuyen-khoan-nong-cho-chu-nhan-15-chu-cho-bi-tieu-huy-dan-mang-ngay-lap-tuc-tang-con-mua-loi-khen-430025.html