Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen

Xã hội 11/10/2021 05:41

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân của vị đại gia quận 7 này đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Suốt một ngày vừa qua, vụ việc 15 chú chó theo chủ đi từ Long An về Cà Mau đã không may bị tiêu hủy đang khiến MXH Việt "dậy sóng". Đông đảo dân mạng đều không thể làm ngơ trước vụ việc và cũng vô cùng xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh vợ chồng chú Hùng (chủ nhân 15 chú chó) cẩn thận đèo các "con" suốt một chặn đường dài.

Đại gia Nguyễn Quốc Vũ - ông xã Đoàn Di Băng cũng không ngoại lệ. Anh đã viết một bài viết dài nhắc đến vấn đề nói trên và mong muốn tìm thông tin của hai vợ chồng chú Hùng để giúp đỡ. 

Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 1
 Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng
Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 2

Nguyên văn chia sẻ của đại gia quận 7:

"Có cách nào liên lạc với anh chị này không? Anh muốn giúp đỡ anh chị ít tiền và nếu anh chị muốn, anh sẽ nhận 2 vợ chồng vào công ty anh làm, lo cho anh chị chỗ ở luôn. Anh chỉ biết giúp vậy mong bù đắp cho anh chị sự mất mát của 2 vợ chồng hôm nay".

Bên dưới bài đăng, vị đại gia này thông báo đã tìm được cách liên lạc với hai vợ chồng chú Hùng. Đồng thời anh đã chuyển khoản "nóng" 50 triệu cho họ. Chưa hết, một nghĩa cử cao đẹp hơn nữa chính là đại gia Nguyễn Quốc Vũ hứa qua dịch sẽ sắp xếp công việc cho 2 vợ chồng với mức lương 12 triệu đồng.

Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 3

Bài viết và hành động của ông xã Đoàn Di Băng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ dân mạng. Đa số đều cho rằng nghĩa cử cao đẹp của anh đáng được tuyên dương và cần được lan tỏa.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên: Không chứng minh được chênh lệch thì người đứng ra quyên góp phải bồi hoàn

Xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên: Không chứng minh được chênh lệch thì người đứng ra quyên góp phải bồi hoàn

'Trong trường hợp không chứng minh được số tiền chênh lệch đã phân phát và số tiền các mạnh thường quân đã đóng góp thì người đứng ra kêu gọi từ thiện có trách nhiệm bồi hoàn lại số tiền đó cho những người đã đóng góp', luật sư nhận định.

Xem thêm
Từ khóa:   15 chú chó bị tiêu hủy Đại gia quận 7 Gia tài Đoàn Di Băng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số