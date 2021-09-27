Sao Việt đầu tiên 'đập hộp' iPhone 13, không ai khác chính là nữ đại gia sở hữu biệt thự 200 tỷ đồng

Đoàn Di Băng tiếp tục khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt' vì không những sở hữu chiếc điện thoại đời mới đầu tiên mà còn được ông xã yêu chiều.

Với những ai theo dõi showbiz Việt thì chắc chắn không thể không biết đến Đoàn Di Băng. Mới đây, cô nàng đăng tải video khoe được chồng tặng chiếc iPhone 13 với giá trị không hề nhỏ. Được biết, ông xã doanh nhân Quốc Vũ đã mua với giá gấp đôi bình thường để Đoàn Di Băng là người có được "quả táo đời mới" sớm nhất. Vợ chồng Đoàn Di Băng - Quốc Vũ nổi tiếng với độ giàu có 'kếch xù'. Trên trang cá nhân, dân mạng đã không khỏi xuýt xoa với độ chịu chi của doanh nhân Quốc Vũ, đồng thời cũng chứng tỏ Đoàn Di Băng được chồng chiều chuộng đến mức độ nào.

Trong video được Đoàn Di Băng đăng tải, cô đang nằm ở phòng ngủ thì chồng doanh nhân đi vào và nói rằng: "Giờ này bả còn ngủ chưa dậy nữa, bỏ tiền gấp đôi ra để mua cho bả cái điện thoại để bả đập sớm nhất, bả là người đầu tiên mà giờ bả chưa có dậy nữa. Gần 10 giờ rồi mà giờ vào kêu thì bả đang ngủ bả cũng chửi, mà không kêu để tới trưa bả đập trễ bả cũng chửi, thôi kệ kêu luôn đi bị chửi cũng được". Lúc này, cô vợ còn chưa tỉnh ngủ và có phần hơi càu nhàu, thế nhưng khi biết mình được ông xã tặng cho iPhone 13 thì Đoàn Di Băng đã ngay lập tức hớn hở. Dù hơi đáng tiếc là điện thoại đã bị bóc tem nhưng doanh nhân Quốc Vũ có giải thích vì đây là hàng về sớm nhất nên bị hải quan kiểm tra khá gắt.

Trước đó, Đoàn Di Băng có "bày tỏ nguyện vọng" được sở hữu chiếc iPhone 13 phiên bản màu hồng. Thấy vậy chồng doanh nhân đã âm thầm đi mua về tặng vợ. Bên cạnh những món quà tiền chục, trăm triệu đắt giá thì doanh nhân Quốc Vũ cũng từng khiến netizen "lóa mắt" khi vung tiền tặng cho bà xã xế hộp bạc tỷ. "Khủng" nhất phải kể đến căn biệt thự với giá trị 200 tỷ đồng mà hai vợ chồng đang sinh sống. Không chỉ xinh đẹp, sung sướng mà Đoàn Di Băng còn được chồng doanh nhân hết mực chiều chuộng. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Chồng đại gia của Đoàn Di Băng xuất hiện khác lạ trên mạng xã hội, netizen gấp rút: 'Truyền thái y' Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Bằng đã có bài đăng "gây bão" mạng xã hội liên quan đến bộ đồ bộ "thần thánh" của hội chị em.

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