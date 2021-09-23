Diệp Lâm Anh bất ngờ khoe bố mẹ chồng trên trang cá nhân, đập tan tin đồn ly hôn chồng đại gia

Động thái mới nhất của Diệp Lâm Anh trên trang cá nhân khẳng định luôn tình hình hôn nhân hiện tại.

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh bất ngờ dính tin đồn ly hôn với chồng doanh nhân Đức Phạm đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau khi tin đồn nổ ra, phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn: "Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp".

Cách đây không lâu, Diệp Lâm Anh dính tin đồn rạn nứt với doanh nhân Đức Phạm.

Dù đã chắc nịch cuộc sống hôn nhân vẫn tốt đẹp, tuy nhiên không ít khán giả vẫn tỏ ra nghi ngờ về chuyện tình cảm của nữ ca sĩ. Mới đây, Diệp Lâm Anh đã đăng một số hình ảnh trong đêm Trung Thu vừa qua tiếp tục nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Ngoài các con thì những "bô hình" Diệp Lâm Anh tiết lộ còn có sự hiện diện của bố mẹ chồng quyền lực. Dù chồng doanh nhân không xuất hiện nhưng những bức ảnh này đã phần nào chứng tỏ được tình trạng hôn nhân hiện tại.

Đây cũng là lần hiếm hoi Diệp Lâm Anh khoe ảnh bố mẹ chồng, trước đó hầu như nữ ca sĩ luôn hạn chế đưa hình ảnh của họ lên mạng xã hội. Netizen cũng thích thú với khoảnh khắc mẹ chồng nàng dâu thân thiết bên các cháu, mọi người không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc rạng rỡ của cả hai.

Diệp Lâm Anh chụp ảnh cùng mẹ chồng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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