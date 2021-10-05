'Nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng dính tin đồn nợ ngân hàng trong lúc xây nhà 400 tỷ, chuyện gì đây?

Hậu trường 05/10/2021 12:13

Thông tin này đang được netizen quan tâm bởi vì Đoàn Di Băng là cái tên không quá xa lạ trong giới 'siêu giàu' tại đất Sài thành.

Đoàn Di Băng luôn là một trong những hình mẫu phụ nữ lý tưởng của hội chị em khi sở hữu quá nhiều thứ mà ai cũng hằng mơ ước. Tuổi đời còn khá trẻ thế nhưng "nữ đại gia quận 7" đã "có tất cả trong tay", chẳng hạn như xe hơi chục tỷ, nhà trăm tỷ, được chồng cưng chiều hết mực, thậm chí là mua sắm không cần nhìn giá.

'Nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng dính tin đồn nợ ngân hàng trong lúc xây nhà 400 tỷ, chuyện gì đây? - Ảnh 1
'Nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng dính tin đồn nợ ngân hàng trong lúc xây nhà 400 tỷ, chuyện gì đây? - Ảnh 2

 Cơ ngơi 'siêu khủng' của Đoàn Di Băng luôn khiến khán giả 'sốc'.

Thời gian qua, cô nàng cũng "gây choáng" khi cho biết cô và chồng đang trong quá trình xây một căn biệt thự trị giá... 400 tỷ đồng. Đồng thời, mảnh đất mà cô "tậu" được cũng dành cho giới siêu giàu mới sở hữu được. Do đó, dân mạng cho rằng với khối tài sản "kếch xù" như vậy thì Đoàn Di Băng có khi dùng cả đời cũng không hết.

Tuy nhiên, một bài đăng mới đây của "nữ đại gia quận 7" đã vô tình tiết lộ một điều khiến dân mạng bất ngờ. Cụ thể cô viết rằng: "Không ấy mấy bạn bảo hiểm đừng mời mình nữa được không? Mình vay ngân hàng nào cũng bắt mua riết 1 chồng rồi".

'Nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng dính tin đồn nợ ngân hàng trong lúc xây nhà 400 tỷ, chuyện gì đây? - Ảnh 3

Chia sẻ này của Đoàn Di Băng tiết lộ chuyện cô đang vay ngân hàng, không chỉ một mà nhiều ngân hàng là đằng khác. Với khối tài sản như mơ, netizen khá bất ngờ vì Di Băng còn phải đi vay ngân hàng hay sao.

Bên cạnh những bình luận bất ngờ thì cũng có khá nhiều khán giả cho rằng đây là điều hết sức bình thường. Bởi vì những người càng giàu thì càng... nợ nhiều. Tuy nhiên đây cũng là chỉ là phỏng đoán của dân mạng, biết đâu Đoàn Di Băng chỉ muốn "đùa" tí cho vui!

'Nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng dính tin đồn nợ ngân hàng trong lúc xây nhà 400 tỷ, chuyện gì đây? - Ảnh 4
 Căn biệt thự trăm tỷ mà Đoàn Di Băng địch đập đi xây lại.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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