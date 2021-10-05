'Nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng dính tin đồn nợ ngân hàng trong lúc xây nhà 400 tỷ, chuyện gì đây?

Đoàn Di Băng luôn là một trong những hình mẫu phụ nữ lý tưởng của hội chị em khi sở hữu quá nhiều thứ mà ai cũng hằng mơ ước. Tuổi đời còn khá trẻ thế nhưng "nữ đại gia quận 7" đã "có tất cả trong tay", chẳng hạn như xe hơi chục tỷ, nhà trăm tỷ, được chồng cưng chiều hết mực, thậm chí là mua sắm không cần nhìn giá.

Thời gian qua, cô nàng cũng "gây choáng" khi cho biết cô và chồng đang trong quá trình xây một căn biệt thự trị giá... 400 tỷ đồng. Đồng thời, mảnh đất mà cô "tậu" được cũng dành cho giới siêu giàu mới sở hữu được. Do đó, dân mạng cho rằng với khối tài sản "kếch xù" như vậy thì Đoàn Di Băng có khi dùng cả đời cũng không hết.

Tuy nhiên, một bài đăng mới đây của "nữ đại gia quận 7" đã vô tình tiết lộ một điều khiến dân mạng bất ngờ. Cụ thể cô viết rằng: "Không ấy mấy bạn bảo hiểm đừng mời mình nữa được không? Mình vay ngân hàng nào cũng bắt mua riết 1 chồng rồi".